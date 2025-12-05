Warner Bros. spilldivisjon vil bli inkludert i mega-oppkjøpet av Netflix

HQ

Nylig ble vi alle virkelig sjokkert og overveldet da Netflix kunngjorde at de hadde inngått en avtale med Warner Bros. om å kjøpe opp produksjonsgiganten for den enorme summen av 82,7 milliarder dollar. Det har blitt stilt mange spørsmål om hvordan dette vil fungere med hensyn til strømme- og film- og TV-produksjonsvirksomhetene, men vi gamere ville også vite hvordan den enorme avtalen ville påvirke fremtiden til Warner Bros. Games og dets eide førstepartsutviklere.

Som en del av en nylig konferansesamtale, som lagt merke til av Game Developer, har det blitt nevnt direkte av en talsperson fra Warner Bros. Discovery at Warner Bros. Games -divisjonen vil bli inkludert i salget til Netflix.

Dette betyr at Harry Potter eksperter Avalanche Software (Hogwarts Legacy) og Portkey Games (Quidditch Champions), Mortal Kombat skaperen NetherRealm Studios, Suicide Squad og Batman: Arkham maker Rocksteady Studios, Lego mestere TT Games, Gotham Knights utvikler Warner Bros. Games Montreal, og støtte studioene i New York, Boston og San Francisco, kan alle snart være en del av Netflix Games initiativet.

Hva dette betyr for deres fremtid gjenstår å se, for selv om Netflix ikke har hatt den beste tiden i videospillsektoren, har de heller ikke hatt utviklere av denne størrelsen og med dette potensialet under sin kontroll. Dessuten har Warner Bros. vært ganske ærlig talt avskyelig til å administrere sin videospillinnsats i det siste, så det kan vel ikke bli mye verre, ikke sant?