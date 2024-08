Warner Bros. tar tak i Quidditchs verste regel i Harry Potter: Quidditch Champions

HQ

Tidligere denne uken ble det avslørt at PlayStation Plus abonnenter vil kunne hoppe inn i Harry Potter: Quidditch Champions neste uke når tittelen debuterer som en del av deres månedlige gratis spilltilbud. Med det som er tilfelle, har Warner Bros. Games nå delt en full gameplay-trailer for tittelen som avslører hvordan den fiktive sporten spilles og hvordan en viss dum regel har blitt adressert og oppdatert.

Vi snakker om Snitch her. I Wizarding World er Snitch verdt 150 poeng og avslutter et spill av Quidditch, noe som i hovedsak gjør det til et absolutt nødvendig mål og setter Seeker opp som den viktigste rollen i sporten med en enorm avstand. I Quidditch Champions er Snitch bare verdt 30 poeng og avslutter ikke spillet, men vi må i stedet vente til den tilmålte tiden går ut.

Ellers ga den nye spilltraileren også et glimt av Career Mode og hvordan spillerne vil begynne å spille Quidditch på Weasley's Burrow i Garden Cup før de stiger i gradene og til slutt konkurrerer mot de beste fra Galtvort, Durmstrang og Beauxbatons i Triwizard Cup, for så til slutt å avansere til Quidditch World Cup der den mest elitære konkurransen arrangeres.

Når det gjelder PvP-elementene på nettet, vil hver spiller ta på seg oppgaven med å være en Chaser og vil også operere som enten en Keeper, Beater eller Seeker samtidig, noe som betyr at rollene ser ut til å være ganske flytende i denne versjonen av Quidditch.

Se alt dette i aksjon i den nye traileren nedenfor før Harry Potter: Quidditch Champions lanseres på PC og konsoller den 3. september.