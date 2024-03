Warner Bros. trekker seg fra Adult Swim-spill

HQ

Warner Bros. er virkelig i ferd med å samle på seg hat akkurat nå. I jakten på profitt har selskapet låst inne ferdigstilte filmer av skattemessige årsaker, lagt ned digitale mediestudioer med flere tiårs erfaring, og nå, i den siste filmen, ønsker de å pensjonere Adult Swim-spillene.

Spillskapere som har jobbet under Adult Swim-spillbanneret, forteller til Polygon at Warner Bros. har informert dem om at spillene deres vil bli fjernet fra Steam og andre markedsplasser. Det ser ut til at studioene fortsatt ikke vet hva dette kan bety for spillene deres, men rundt 20 titler kan bli berørt.

Michael Molinari, som ga ut Soundodger+ i 2013, fikk beskjed av en representant for Warner Bros. om at spillet hans ville bli fjernet i løpet av de neste 60 dagene, så hvis du ønsker å få tak i et av disse spillene, kan det være lurt å undersøke utvikleren og situasjonen deres før eller siden.