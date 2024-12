Warner Bros. utsetter Batman II-utgivelsen til 2027

HQ

Fans av Batman-serien må sette av tid i kalenderen igjen, ettersom Warner Bros. har bekreftet at Batman II ikke vil komme på kino før 1. oktober 2027, et år senere enn den tidligere planlagte datoen. Opprinnelig planlagt for utgivelse i 2025, ble oppfølgeren først forsinket til 2026, og nå står den overfor enda et tilbakeslag. Ifølge Variety ble flyttingen gjort for å imøtekomme den kommende filmen av regissør Alejandro González Iñárritu, som vil ha Tom Cruise i hovedrollen og forventes å komme på kino i oktober 2026.

Selv om ingen spesifikke produksjonsproblemer ble nevnt, ser det ut til at forsinkelsen er relatert til Warner Bros. å gjøre plass til Iñárritus prosjekt, som kan være en viktig aktør i den kommende prisutdelingssesongen. I mellomtiden har også andre filmutgivelsesdatoer blitt flyttet, med Mickey 17 nå satt til mars 2025 og Sinners flyttet til april 2025. Selv om det er skuffende nyheter for Batman-fansen, er det håp om at den ekstra tiden vil gi regissør Matt Reeves mulighet til å finjustere oppfølgeren og levere en virkelig eksepsjonell film.

Med Batman II nå planlagt for lansering i 2027, kan vi forvente oss enda større overraskelser og utviklinger i den mørke ridderens neste eventyr?