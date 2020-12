Warner Bros.-filmer vil ha premiere på kino og HBO Max samtidig i 2021

Du ser på Annonser

I november kunngjorde Warner Bros. at Wonder Woman 1984 vil slippes både på kino og HBO Max den 25. desember, men det viser seg at dette bare var en forsmak på noe mye større.

Nå kan selskapet nemlig bekrefte at alle filmene det slipper i 2021 vil ha premiere både kinoer og HBO Max samme dag. Med mindre flere utsettelser skjer får altså i det minste amerikanerne velge mellom å se Dune, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Space Jam: A New Legacy, The Many Saints of Newark, The Matrix 4, The Suicide Squad og mer på kinoer eller hjemme. Forhåpentligvis betyr dette at HBO endrer filosofi og får dette til å gjelde for HBO Nordic også.