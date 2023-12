Warner har tilsynelatende gitt grønt lys til Dune: Messias

HQ

Dune: Part II kommer ikke på kino før om drøyt to måneder, men det har tilsynelatende ikke hindret Warner i å gi grønt lys for produksjonen av den tredje filmen, Dune: Messiah. Ifølge Hollywood-insideren Jeff Sneider kommer Messiah på kino i 2027, noe som høres veldig sent ut. Trist. Men hvis dette er sant, er vi alle svært takknemlige, for boken The Messiah of Dune er helt fenomenal.

"Jeg hører allerede rykter om at WB er så begeistret for Villeneuves visjon for Dune at 'Part Three' allerede har fått grønt lys med en lanseringsdato i 2027 i tankene. WB ser på del to som en fulltreffer, og internt hører jeg at studioet allerede regner med en åpningsinntekt på over 100 millioner dollar. Det er kanskje optimistisk, men med tanke på traileren ovenfor, er det neppe utelukket.".

Hvor sulten er du på mer Dune?