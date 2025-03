Warner jobbet med en maskot-kartracer

HQ

Nå som MultiVersus er stengt og utvikleren Player First Games er lagt ned, er det lett å glemme at det i utgangspunktet var en dundrende suksess under betaversjonen, ettersom det tilsynelatende var mange som ønsket å kjempe med selskapets enorme utvalg av figurer. Warner hadde faktisk tenkt å utvide konseptet ytterligere, og via VCG avsløres det nå at de også hadde et kartspill på gang som startet under pandemien.

Det var ment å bli utgitt for både PC og smarttelefoner, men man kan selvfølgelig tenke seg at det også ville ha kommet til konsoller hvis det ble populært. Det navnløse spillet gikk under arbeidstittelen Moonlight, og noen av navnene som angivelig ble vurdert var WB Racers og XDR. Det ble utviklet av Warner Bros. San Diego, som imidlertid fikk problemer med høy turnover blant de ansatte.

Det skal ha vært murring internt da MultiVersus fikk sjansen til å bli utgitt ikke bare én, men to ganger, mens kartspillet tilsynelatende aldri fikk sjansen. Både Warner Bros. San Diego og Player First Games legger ned for godt i år, og forhåpentligvis kan noen lekkede videoer eller opptak fra prosjektet komme seg på nettet slik at vi i det minste kan se det.

Hva tror du, kunne en Warner-racer ha blomstret?