Warner oppfordrer oss til å bruke munnbind i morsom video

Å ha på seg et munnbind når man er blant folk er en effektiv måte å bidra til å begrense smittespredning av coronaviruset, men likevel er det mange som velger å ikke bruke det.

Nå har Warner slått seg sammen med Ad Council og amerikanske Centers for Disease Control and Prevention for å vise at til og med superhelter, mektige trollmenn, demoner og til og med Neo fra Matrix har forstått hvor viktig det ermed munbind. Du finner den morsomme videoen her, som inkluderer kjente klipp fra masser av filmer, som dog ikke ser helt ut som vi husker dem - og oppfordrer oss til å gjøre denne enkle lille tingen for å forebygge smittespredningen.

Takk, Gamespot