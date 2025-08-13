Warner ser angivelig på Weapons-prequel etter kinosuksess

HQ

Zach Creggers nye skrekkfilm om forsvunne barn har ikke bare blitt et stort samtaleemne, men også en enorm kassasuksess for Warner. Så det faktum at det allerede snakkes om en oppfølger - eller mer spesifikt, en prequel - er ikke akkurat overraskende.

Ifølge The Hollywood Reporter diskuterer Warner Bros. og New Line nå en potensiell prequel som utforsker bakgrunnshistorien til tante Gladys, karakteren som spilles av Amy Madigan i Weapons, og som har blitt noe av filmens uoffisielle maskot. Det opprinnelige manuset til Weapons inneholdt etter sigende langt flere scener med henne, men de ble kuttet for å holde spilletiden i sjakk. Nå, etter filmens enorme suksess, kan disse ubrukte ideene bli kimen til en frittstående film.

Cregger selv er for tiden opptatt i Praha med å jobbe med sin Resident Evil-reboot - et prosjekt som kommer med en svimlende lønnsslipp på 20 millioner dollar. Som en av Hollywoods hotteste regissører akkurat nå, spesielt etter Weapons debut på 43 millioner dollar, virker den prislappen velfortjent.

Hvorvidt Gladys-prequel faktisk skjer gjenstår å se. Ingenting er offisielt bekreftet utover det faktum at diskusjoner er i gang - men med tanke på Hollywoods "lille" besettelse med prequels og oppfølgere, virker oddsen ganske høy.

Har du sett Weapons, og kunne du tenke deg å se denne prequelen bli virkelighet?