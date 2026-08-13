Warner sier at de jobber med «den andre delen av Hogwarts Legacy

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Etter den enormt suksessrike «Hogwarts Legacy», som så sent som i slutten av fjoråret passerte 40 millioner solgte eksemplarer, var det bare et spørsmål om tid før en oppfølger ble kunngjort. Warner har tidligere uttalt at dette har høy prioritet, og nå har de offisielt kunngjort at utviklingen er i full gang.

I et åpent brev fra ledelsen til selskapets aksjonærer kan vi lese: «Vi forventer at Games vil bidra mer betydelig til segmentets lønnsomhet fremover etter hvert som vår portefølje utvides, inkludert den andre delen av Hogwarts Legacy.»

Siden de nevner det nå og den nye TV-serien kommer senere i år, kan man mistenke at spillet faktisk ikke er så langt unna. Det har gått tre og et halvt år siden det første spillet ble lansert, og grunnlaget er allerede på plass. Med ekstra ressurser bør det ikke være umulig for «Hogwarts Legacy» å bli utgitt i 2027 eller 2028.