Warner skriver kassahistorie med seks åpningshelger på rad med over 40 millioner dollar

HQ

Warner Bros. fortsetter å dominere billettkontoret, og takket være Zach Creggers nye skrekkfilm Weapons har de nå satt en historisk rekord, ifølge ScreenRant. Med en sterk åpningshelg som skremte publikum til en verdi av 42 millioner dollar, kan Warner skryte av å være det første studioet noensinne som har levert seks kinosuksesser på rad, som alle har åpnet med over 40 millioner dollar.

Denne rekordrekken inkluderer Sinners, Minecraft, F1: The Movie, Final Destination: Bloodlines, Superman og nå Weapons. Enda mer interessant er det at halvparten av disse er helt nye historier i stedet for velprøvde og velkjente franchiser. Kan dette være et tegn på en økende appetitt blant kinogjengere for nytt innhold? Man kan bare håpe.

Ryan Cooglers Sinners ble den mest innbringende originalhistorien siden Coco, med en inntjening på over 200 millioner dollar på hjemmebane. Den detroniserte også Haisommer som den mest innbringende skrekkfilmen gjennom tidene i USA. I mellomtiden har F1: The Movie blitt Brad Pitts største hit noensinne, med over 570 millioner dollar på verdensbasis.

Minecraft slo alle rekorder med en svimlende åpningshelg på 313 millioner dollar, og spilte inn nesten 1 milliard dollar på verdensbasis. Final Destination: Bloodlines ble den mest suksessrike filmen i serien, mens James Gunns Superman allerede har passert 570 millioner dollar på verdensbasis. Ikke noe dårlig løp for Warner.

Så hva er det som driver disse suksessene? Er det mulig at publikum er mer sultne på nye historier enn på gjenoppvarmede rester i skinnende ny innpakning?