Warner skylder på været for den forferdelige åpningen av Blue Beetle

HQ

DCU og deres superheltfilmer har vært i motvind det siste året. Skuffelsene har kommet og gått, og senest var det den etterlengtede The Flash som snublet og falt flatt som en pannekake på kino. Faktisk så dårlig at den har blitt en av de største floppene i superheltfilmatiseringens historie. Verken Shazam eller Black Adam gjorde det spesielt bra, og mye avhenger av at Blue Beetle klarer å snu den nedadgående trenden.

Dette har imidlertid ikke skjedd, og det siste tilskuddet til DCU ble den nest dårligste åpningshelgen noensinne for en superheltfilm, noe Warner-sjefene nå gir været skylden for.

I Sør-California har stormen Hillary rammet hardt og redusert et marked som var tippet som et av de sterkeste for Blue Beetle, takket være den latinamerikanske hovedpersonen. Studioet skal ha kommentert dette, noe som nå hånes på nettet som en ganske svak unnskyldning.