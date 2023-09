Warner ville ha DiCaprio til å spille Riddler i Dark Knight Rises

Etter suksessen med Batman Begins og The Dark Knight var det mye som sto på spill da Christopher Nolan satte sammen det siste kapittelet i Dark Knight Rises, og de fleste av oss er enige om at det hele ble så bra som det kunne bli under disse omstendighetene.

Men det er selvfølgelig mye som har skjedd bak kulissene som vi ikke har hørt om, i hvert fall ikke før nå, og i et intervju i podcasten Happy Sad Confused avslørte filmens produsent David S. Goyer nylig at Warner Bros. opprinnelig presset Nolan til å gi Leonardo DiCaprio rollen som The Riddler, og at den endelige filmen skulle fokusere på ham som skurk.

"Vi hadde mange forslag. Jeg husker at sjefen for Warner Bros. på premieren til The Dark Knight sa: 'Du må spille Riddler. Du må si det til Chris, Leo som The Riddler,'"

"Jeg hadde en følelse av - med Spider-Man-filmene eller når superheltfilmer begynte å bli laget og man fikk oppfølgere - at studioene alltid sa: 'OK, hvem skal være skurken i neste film? Og la oss bygge en film rundt det". Chris var sterkt imot det... la oss finne ut hvilken historie vi vil fortelle først, og hva vi tematisk vil utforske med Bruce. Så finner vi en skurk som passer til historien."

Til slutt var det Tom Hardy og den muskuløse Bane som ble skurken, men ideen om Riddler som filmens erkeskurk er definitivt interessant, synes du ikke?

Hadde du likt å se Riddler som skurk i Dark Knight Rises i stedet for Bane, og tror du DiCaprio hadde passet i rollen?