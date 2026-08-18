Warren Spector, regissøren bak «Thief», «Deus Ex» og «Epic Mickey», trekker seg tilbake fra spillbransjen

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Warren Spector, en av pionerene innen immersive sims og regissør bak noen av våre favorittspill fra tidlig på 2000-tallet, slutten av 1990-tallet og 2010-tallet, er en ekte legende blant spillutviklere. Nå tar han et stort, nesten helt sikkert permanent skritt bort fra bransjen, da han kunngjør sin pensjonering.

Spector avslørte sin beslutning på LinkedIn, hvor han forklarte at selv om han tidligere har sagt at han skal pensjonere seg uten å mene det, er det annerledes denne gangen. Det er noen ting han angrer på, «det er spesielt tre spill jeg fortsatt gjerne skulle laget», sier Spector, men han vet at bransjen har forandret seg. Dessuten, som en som har tilbrakt nesten 44 år som utvikler, vet han at det finnes yngre utviklere der ute som vil ha «sin tid i rampelyset.»

«Jeg føler at jeg har gjort det jeg satte meg for å gjøre. Nå er det på tide å skrive noen bøker, lese mye, holde foredrag, kanskje drive med litt rådgivning. (Ta gjerne kontakt angående de to siste.) Dessuten står det et keyboard her som bare venter på at jeg skal få tilbake pianokunnskapene mine», står det i Spectors innlegg. Med 17 fullverdige spill utgitt i løpet av karrieren, og tid brukt på å jobbe med både store og små team, mener Spector at han har gjort alt.

Spector fyller 71 år i oktober i år, noe som virker som en ganske passende pensjonsalder. Han har jobbet med spill helt frem til i år, med utgivelsen av det dessverre skuffende « Thick as Thieves. Selv om det spillet ikke helt traff blink, er det alltid Spectors tidligere spill å fordype seg i, og undre seg over hvordan noen av spillene hans ble så oppslukende for over 20 år siden.