Warrior Cats: Clans of the Forest lanseres neste måned

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Warrior Cats: Clans of the Forest Spillet ble annonsert for snart en måned siden. Da fikk vi vite at vi skulle få møte ikoniske katter fra barnebokserien Warrior Cats og oppleve helt nye historier om dem i et turbasert rollespill.

Ideen er at vi skal ta rollene som enten «den modige ThunderClan, den grasiøse RiverClan, den listige ShadowClan eller den raske WindClan» for å bli med dem på eventyr der hver klan har sin egen historie. Spillet ble annonsert med både bilder og en ny trailer, men vi fikk ikke noen utgivelsesdato, bortsett fra at vi ble fortalt at det skulle slippes i høst.

Mange spill har blitt utsatt de siste ukene, ettersom alle ønsker å holde seg så langt unna «Grand Theft Auto VI» som mulig, men « Warrior Cats: Clans of the Forest vil tilsynelatende ikke være et av dem. En ny trailer har nå annonsert at spillet lanseres 23. oktober for PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 og Xbox Series S/X.

Sjekk ut videoen nedenfor og se om det ser ut som et eventyr du vil like.