Warriors Gaming Squad kronet back-to-back NBA 2K League-mestere

Det siste tiåret har NBA stort sett vært dominert av ett lag, Golden State Warriors. I løpet av de siste 10 sesongene har fire av NBA Championships blitt vunnet av det kaliforniske laget, og organisasjonen har til og med deltatt i seks av de 10 siste finalene også. Det virker som om denne suksessen også gjenspeiles i NBA 2K League.

For 2024-sesongen ble nylig avsluttet, og Warriors Gaming Squad ble kåret til mestere for andre år på rad. De to mesterne på rad har bevist at organisasjonen Warriors ikke ser ut til å kunne la være å holde seg til vinnende måter.

Vi får se om laget kan fullføre trippelen i 2025-sesongen, som kommer til å se helt annerledes ut.