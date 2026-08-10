Warshift 2 er virkelig et unikt spill som jeg er glad for å ha fått sjansen til å prøve ut. Det starter ganske intenst, der du oppgraderer en mech eller et kjøretøy som fungerer som karakteren din. Det er nesten som et action-rollespill i og med at du drar ut i verden for å ødelegge og sprenge ting for å få poeng. Du kan deretter investere disse poengene i flere og bedre oppgraderinger. Moroa stopper imidlertid ikke der; du kan også zoome ut og ta kontroll over baseoppbygging, troppeproduksjon og andre aspekter. Oppgaven din er å balansere et intenst action-rollespill og et sanntidsstrategispill, omtrent som i * Starcraft*, alt på samme tid.

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I denne fremtiden er en cyborgfraksjon i krig med romvesener. Begge er ganske like i funksjon, men radikalt forskjellige i utseende. De følger den samme utviklingen i byggingen, og bygningene fungerer på omtrent samme måte. Forskjellene ligger i typene enheter og våpen. Romvesenene er noe insektlignende, med helter som minner om Cybrans i Supreme Commander. Noe som er litt ironisk, gitt at de er en cyborgfraksjon. Jeg har ingen klager på noen av dem, bortsett fra at jeg hadde håpet at baseoppbyggingen kunne vært litt mer asymmetrisk mellom fraksjonene. Samtidig forstår jeg også at man, som solo-utvikler, har begrensede muligheter.

Strategivisningen ser bra ut, men den er ikke alltid så brukervennlig som den burde være.

Mitt første inntrykk er at det hele føles litt klønete. Avhengig av hva du fokuserer på, vil noe annet lide under det. I tillegg til å sammenligne dette med originalen, vil jeg gjerne trekke frem to andre vellykkede spillserier. Den første er en serie jeg alltid har elsket og håper å se mer av i fremtiden, kalt Battlestations. Det er et sjø- og luftbasert spill der du styrer alle skipene, ubåtene og så videre i tredjepersonsperspektiv, akkurat som i et actionspill. Du kan også styre handlingen via et kart, som i et taktisk strategispill. Forskjellen mellom dette og « Warshift 2 er at du ikke også må samle ressurser og bygge baser. Det er intenst og stressende, men deler på mange måter filosofien om å balansere flere spillmekanismer samtidig. Den andre serien er «Natural Selection», som løste dette på en smart måte. Én spiller tar seg utelukkende av baseoppbyggingen, mens de andre spillerne prøver å beseire hverandre.

Du kan imidlertid la AI-en styre bygningene, som da gir ordrer, produserer tropper og angriper fienden. Hvis du er helt imot å bygge baser, finnes det spillmoduser der du ikke trenger å bygge noe. I stedet produserer du enhetstyper i rommet om bord på et romskip, men du bygger ikke baser. Du kan også deaktivere baseoppbygging helt på landkart eller justere seiersbetingelser, for eksempel økonomisk seier. Dette gir spillet en viss variasjon i spillopplevelsen, selv om den klassiske modusen fortsatt er den mest engasjerende. I denne modusen bygger du baser, oppgraderer karakteren din, produserer tropper og beseirer fienden.

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Grafikken er utrolig stilig til å være laget av bare én person.

Warshift 2 Det er mye å holde styr på samtidig, noe som gir et høyt tempo, og du må administrere nesten alle systemene selv. Noen kampanjeoppdrag lar deg imidlertid hoppe over visse deler, ettersom oppdraget er utformet for å fokusere på ett enkelt aspekt. De tidlige oppdragene fokuserer vanligvis på troppebevegelser og å beseire fienden med de ressursene du har til rådighet. Uansett hvilken side du er på, er de imidlertid ganske like, med enkle mål. Dra dit, ødelegg det og bygg dette på det stedet. Det byr ikke egentlig på den samme variasjonen som StarCraft 2 gjorde i sin kampanje når det gjelder oppdragsdesign. Jeg kan imidlertid tilgi mye av dette, gitt omstendighetene Cyril Megem har stått overfor som solo-utvikler.

Du kan velge mellom kamproboter som forvandler seg til fly med et knappetrykk, eller flygende ninjaer. Det finnes et godt utvalg av helter, og de er varierte.

For å kjempe effektivt trenger du en heltefigur. Jeg liker at krigsmaskinen din er så allsidig; avhengig av hva du velger, kan den fly, rulle langs bakken, dykke under havoverflaten og delta i alle arenaene der konfliktene utspiller seg. Noen er kraftige stridsvogner, andre en blanding av alt, og noen fokuserer på luftkamp. Du velger din favoritt før du starter en kamp, samt hvor mange allierte AI-styrte helter som skal delta. Ut fra det jeg har testet, kan du ha opptil to ekstra helter i tillegg til din egen. Det første spillet hadde en samarbeidsmodus; det andre har det foreløpig ikke, men jeg antar at det er på vei. Foreløpig er dette et enkeltspillerspill, noe det er verdt å ha i bakhodet hvis du er interessert.

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Selve spillet sliter imidlertid med å utmerke seg på noe spesielt. Det er mer en helhetsopplevelse. Strategidelen har sine svakheter, for eksempel at du foreløpig ikke kan forhåndsinnstille bevegelser, og det mangler visse standardfunksjoner. Kjøretøyene føles litt treg og rykkete i bevegelsene når du styrer dem uten noe egentlig fremdrift. Ordet «klumpete» passer ganske godt i denne sammenhengen. Du må så lande på et spesielt romskip i de riktige øyeblikkene for å oppgradere helten din mens alt annet pågår. Det er egentlig fullstendig kaos, og det er noe ved spillet som trekker deg inn og holder deg underholdt. Jeg er overbevist om at du ikke vil spille spillet for ett bestemt element, men for kombinasjonen av alle elementene på en gang.

Romvesenene er monstrøse og fungerer bra. De føles litt svakere enn fiendens fraksjon.

Dessverre føler jeg at dette konseptet bare fungerer i visse situasjoner. Det er hovedsakelig effektivt i liten skala, med få fiender og ikke for mange troppebevegelser. Når ting begynner å bevege seg i alle retninger, faller det litt fra hverandre. Det kan imidlertid være nyttig å nummerere enhetstypene. Når det skjer mye på en gang, handler det om å prioritere ut fra evner. Det er et spill der jeg gjerne skulle hatt en assistent eller en medspiller til å ta seg av det jeg ikke gjør selv. Jeg satt der i evigheter og tenkte at samarbeidsmodusen i Age of Empires ville passe perfekt. Én spiller bygger basen, mens en annen kjemper. Jeg vil ikke at det skal være slik, som det er for øyeblikket, at alt jeg ikke gjør, går i stå. Hvis jeg bytter til en stridsvogn, vil jeg ikke at hovedoffensiven min skal stoppe og at baseoppbyggingen skal avbrytes. Jeg ønsker meg et mer sømløst perspektivskifte, der oppgavene du ikke utfører selv, likevel blir utført av for eksempel en tilpassbar AI-spiller eller en menneskelig lagkamerat. Det ville gjøre det enklere å veksle mellom alle spillets systemer.

Før jeg begynte å finne snarveier, sette enhetsproduksjon i kø med AI-styrte fabrikker og noen få andre ting, var det et ganske vanskelig spill å få tak på. Dessverre er AI-motstanderne ikke spesielt effektive hvis du spammer. Utvikleren har imidlertid planer om å legge til enda vanskeligere vanskelighetsgrader i fremtiden. Tatt i betraktning at det mer eller mindre er et enmannsprosjekt, er jeg fortsatt imponert over hva én person kan få til. Spillet ser bra ut, høres bra ut, og skaperen ser ut til å lytte aktivt til tilbakemeldinger. Jeg synes det er helt tydelig. Det er et bedre spill enn forgjengeren på nesten alle måter. Det jeg savner mest, er mangelen på en samarbeidsmodus. Det minner meg litt om gamle dataspill fra 90-tallet, med et brukergrensesnitt som til tider er vanskelig å lese, manglende forklaringer på spillsystemene og en kampanje som mer ligner en opplæring. Det føles ikke helt ferdig, selv om det selges som om det er det.

For å bygge må du aktivere en energiknute. Tenk på den som en midlertidig pylon i Starcraft, der du kan bygge bygninger innenfor rekkevidden.

Jeg vil kanskje ikke anbefale dette til deg hvis du har lav toleranse for feil, designproblemer og behov for veiledning i spill. Jeg synes « Warshift 2 virkelig skinner i sin skjermbaserte skirmish-modus, der du kan tilpasse motstanderne, kartet og noen få andre ting. Kampanjen er lineær og klarer ikke å fange interessen på grunn av manglende fortelling; og selv om den til en viss grad byr på noen unike scenarier, er de ikke gode nok. Opplevelsen blir også litt svekket av tekniske problemer som feil, fraværet av funksjoner som er standard for sjangeren, og en blanding av spilltyper som ikke henger helt sømløst sammen. Samtidig er det strålende når du beseirer en AI gjennom smart posisjonering av troppene dine, snikangrep med den oppgraderbare roboten din i actionmodus, og ved å bruke økonomien din til å produsere flere militære ressurser enn motstanderen. Det føles fantastisk når alt faller på plass og fungerer.

Hvis jeg skulle plassere « Warshift 2 i en spillkategori, ville det havne i samme båt som Rampage-spillene. Det er bra når det fungerer, blir raskt repeterende og har sin egen sjarm til tross for noen ganske åpenbare designfeil. Det er ekstremt repetitivt og ligner det første spillet på mange måter. Det er en forbedret oppfølger som ikke løser alle problemene med originalen. Det er ikke et spill for alle, men jeg tror visse typer spillere kan få noen timers underholdning ut av det. Dette krever imidlertid at du er tolerant overfor feilene jeg har nevnt og setter pris på sjangerblandende spill som kombinerer ulike spilldesign. Jeg tror det finnes et større marked for dette, men foreløpig tror jeg ikke at « Warshift 2 er tittelen som fullt ut realiserer konseptets potensial.

Rommodusen er strålende – du får hangarskip i stedet for å måtte bygge bygninger. Den fungerer som en base der du kan bygge ting som romskip.

Fra et teknisk og visuelt perspektiv er spillet en blanding av feil knyttet til lyd, grafikk, skript og et brukergrensesnitt som er vanskelig å lese. Samtidig er grafikken imponerende for et prosjekt fra en så liten utvikler, og spillet høres bra ut, selv om musikken raskt blir repeterende. Jeg har opplevd krasj og noen merkelige feil med musikkoverganger som forårsaker forsinkelser. Du har imidlertid mange verktøy til rådighet i spillet, selv om noen av dem er litt kontraintuitive å bruke. Et eksempel er en opplæringsoppgave der spillet ber deg om å klikke på en knapp. Den knappen gjorde ingenting i det hele tatt; i stedet måtte du holde nede en annen knapp samtidig før du kunne trykke på den – noe du ikke kan se av instruksjonene om hvordan du skal gå frem. Det kan derfor ta litt tid å få tak på alle spillelementene, siden du må finne ut av tingene på egen hånd. Dette er imidlertid noe utvikleren kan fikse ganske raskt.

Jeg må imidlertid rose systemet for å kontrollere troppene i kamp. Det minner meg om spill som «Bannerlords» og « Kingdom Under Fire. Det er enkelt, litt begrenset, men lar deg delta i kampene uten å måtte bytte frem og tilbake hele tiden. Jeg tror det er her spillets styrke ligger for øyeblikket: å se hærene dine kjempe mot fiendens, å lede din egen krigsmaskin og å delta i kampen selv. Jeg er ikke fullt så imponert over strategidelen, som foreløpig trenger flere funksjoner av høy kvalitet for å samhandle bedre og fungere effektivt sammen med actionmodusen. Samtidig kan jeg likevel se positivt på at utvikleren lytter til tilbakemeldinger og tilbyr noe originalt og unikt. Hvis du er på jakt etter noe annerledes, originalt og fascinerende på indiescenen, kan det være verdt å sjekke ut « Warshift 2 – det er et greit spill med stort potensial.

Du kan oppgradere både troppene dine – som vist nederst i venstre hjørne – og våpnene dine – som vist øverst i høyre hjørne. Ikke alt er tilgjengelig med en gang, og du trenger penger for å utstyre deg med våpnene.

Verdenene er vakre, og det er vanskelig å ikke la seg imponere av dem rent visuelt.