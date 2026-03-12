Warwick Davis ble tildelt en OBE for sin aktivisme og "bemerkelsesverdige skuespillerkarriere"

HQ

Som en del av de nylige kongelige utmerkelsene har skuespilleren Warwick Davis blitt tildelt en OBE (Officer of the Order of the British Empire), en utmerkelse som gis til personer som har engasjert seg og oppnådd utrolige ting i bransjen de jobber i.

Davis har blitt anerkjent både for sin "bemerkelsesverdige skuespillerkarriere", men også for sin aktivisme, der Davis har forsøkt å støtte de som er rammet av dvergvekst og øke bevisstheten rundt sykdommen, gjennom sin veldedighetsorganisasjon Little People UK.

Davis er den siste som har blitt hedret for sin innsats for drama og veldedighet, og du kan se ham motta utmerkelsen fra prinsen av Wales og tronarvingen, prins William, under en seremoni på Windsor Castle nylig.

Davis er kanskje mest kjent for sine roller i Harry Potter (som Griphook og professor Flitwick) og Star Wars (som ewoken Wicket), men han har også spilt Willow i titelfilmen og -serien, Marvin i Haikerens guide til galaksen (som den fysiske Marvin mens Harry Potter-kollegaen Alan Rickman la stemme til den deprimerte roboten), det sadistiske monsteret i Leprechaun, og mye mer.

Gratulerer, Warwick!