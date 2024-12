Warwick Davis kritiserer Disney for fjerningen av Willow-serien: "En parodi"

HQ

Vi blir stadig minnet på farene ved den stadig mer digitale fremtiden. Warwick Davis, kjent for sin rolle som Willow Ufgood i både filmen og TV-serien, har opplevd dette. Serien, som hadde premiere i november 2022, ble fjernet fra plattformen i mai 2023 som en del av Disneys sparetiltak. Noe Davis nå uttrykker frustrasjon over, og på X skrev skuespilleren :

"Jeg møter herlige mennesker hver dag som er fans av 'Willow', og det er derfor Disney Plus-serien ble laget. Vær så snill Disney, fortell meg hva jeg skal si til disse abonnentene når de spør hvorfor de ikke kan se TV-serien lenger?"

Serien som ble møtt med blandede anmeldelser fra fans og kritikere. Men til tross for sine mangler, er det en liten, men dedikert klikk av fans som nå ikke har noen lovlig måte å se den på. Serieskaper Jonathan Kasdan har tidligere sagt at Willow ikke ble definitivt kansellert, men snarere satt på pause. Det er tvilsomt om den noen gang vil bli gjort tilgjengelig igjen, og fra et bevaringssynspunkt er det selvsagt en regelrett skandale.

Hva syntes du om Willow-serien, og det faktum at tegneserier og filmer bare kan fjernes på denne måten og bli umulige å finne på lovlig vis?