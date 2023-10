Warwick Davis synes det er pinlig at Willow-serien ble fjernet fra Disney+

HQ

Vi var mange som håpet at oppfølgeren til den klassiske fantasyfilmen Willow skulle bli noe helt spesielt da det ble kjent at den skulle lages som TV-serie. Det ble imidlertid møtt med kjølig kritikk av mange. I mai bestemte Disney seg også for å fjerne serien fra strømmetjenesten sin, noe som fikk skuespilleren Warwick Davis, som spilte Willow i filmen fra 1988 og også i serien, til å ty til X for å vise sin åpenbare misnøye med dette.

"Jeg møter daglig herlige mennesker som er fans av #Willow, som er grunnen til at @DisneyPlus-serien ble laget. Vær så snill å si meg @WaltDisneyCo, hva skal jeg si til disse abonnentene når de spør hvorfor de ikke kan se serien lenger? #pinlig."

Tidligere har seriens skaper, Jonathan Kasdan, sagt at ryktene om at serien skulle legges ned etter bare én sesong var overdrevne, og har siden forklart det nærmere: "En beslutning ble tatt i forrige uke om å frigjøre hovedrolleinnehaverne våre for andre seriemuligheter som kan oppstå for dem i løpet av det kommende året. Med alle de TV- og filmproduksjonene som er i gang rundt om i verden, føles det urettferdig å begrense en skuespillers tilgjengelighet uten en klar fornemmelse av når du kommer til å trenge dem igjen. Det blir ytterligere trivialisert av den enkle realiteten at manuskriptene vi har jobbet med, krever like mange skuespillere som vi ikke har noen kontrakt med."

Men det er tydelig at Disney ikke virker interessert i å fortsette serien, og at Warwick er misfornøyd med at selv den første sesongen ikke lenger er tilgjengelig. Det gjenstår å se om innlegget hans får noen til å tenke seg om.