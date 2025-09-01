Warwick Davis vender tilbake til Harry Potter som professor Flitwick i HBOs serie

HQ

Rollelisten for HBOs Harry Potter-serie vokser nok en gang. Mens serien fortsetter å filme, har det nå blitt avslørt at en veteran Wizarding World stjerne vil være tilbake og vende tilbake som karakteren han var med på å gjøre berømt.

Det er bekreftet at Warwick Davis vil gjenta sin rolle som Professor Filius Flitwick, og dermed tilsynelatende reboote karakteren han spilte i filmsagaen.

Men dette er ikke alt, ettersom en rekke andre rollebesetningsmedlemmer ble bekreftet, inkludert noen andre Hogwarts fakultet. Sirine Saba vil dukke opp som Professor Sprout, Richard Durden som Professor Cuthbert Binns (som faktisk aldri dukket opp i filmene), og Brid Brennan vil bli Madam Poppy Pomfrey.

I tillegg har Elijah Oshin fått rollen som Gryffindor studenten Dean Thomas, med Finn Stephens og William Nash som henholdsvis Vincent Crabbe og Gregory Goyle fra Slytherin.

Selv om Davis er tilbake som Flitwick, bør vi ikke forvente at skuespilleren spiller noen av trollene denne gangen, slik han gjorde i filmene som Griphook, da den karakteren vil bli portrettert av Leigh Gill.

Er det noen andre Harry Potter-veteraner du gjerne skulle sett i HBO-serien?