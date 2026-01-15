Washington Commanders avduker det første utseendet til det fortsatt navnløse nye NFL-stadionet

HQ

The Washington Commanders har nettopp avduket et første blikk på sitt nye stadion, som foreløpig ikke har fått noe navn. DC American Football-laget har spilt fra 1961 til 2019 på Robert F. Kennedy Memorial Stadium, men det begynte å rives i 2025, og arbeidet med å bygge et nytt stadion på samme område skal åpne i 2030.

Ordfører Muriel Bowser i Washington DC sa at "disse tegningene gir DC mye å se frem til - et vakkert og unikt stadion ved vannkanten og tilbakekomsten av våre Commanders; helårsarrangementer som ligger et steinkast unna et underholdningsdistrikt og offentlig transport; og, selvfølgelig, arbeidsplasser for innbyggerne i DC og nye muligheter for DCs næringsliv".

Designet er utarbeidet av firmaet HKS, som også har designet SoFi Stadium i Inglewood i California, U.S. Bank Stadium i Minneapolis i Minnesota og AT&T Stadium i Arlington i Texas. Stadionet vil ha mer enn 70 000 sitteplasser og vil også kunne brukes til andre arrangementer, som konserter.

Stadionet går videre med alle tillatelser, til tross for at Donald Trump har truet med å forby byggingen hvis laget ikke endrer navnet tilbake til Washington Redskins (det opprinnelige navnet mellom 1933 og 2020, da det ble endret etter mordet på George Floyd for å unngå rasistiske konnotasjoner). Det ser ikke ut til at det vil skje lenger, men Trump insisterte likevel på at han vil at stadion skal oppkalles etter ham...