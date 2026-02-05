Washington Post sier opp hundrevis i omfattende kutt i redaksjonen: "Det er et absolutt blodbad"

HQ

Washington Post permitterte hundrevis av ansatte på onsdag, noe som berørte omtrent en tredjedel av arbeidsstyrken i det tidligere sjefredaktør Martin Baron beskrev som en av de mørkeste dagene i avisens historie (via The Washington Post). De ansatte, som hadde fryktet nedskjæringer i ukevis, kalte beslutningen et "absolutt blodbad" da hele seksjoner ble lagt ned eller redusert.

Sjefredaktør Matt Murray fortalte de ansatte at oppsigelsene var en del av en "strategisk omlegging" som skulle sikre avisens fremtid i et stadig mer konkurranseutsatt medielandskap. Endringene omfatter nedleggelse av den nåværende sportsredaksjonen, kutt i den internasjonale og lokale dekningen, eliminering av bokredaksjonen og nedleggelse av den daglige nyhetspodcasten Post Reports, samtidig som det opprettholdes et redusert antall utenriksredaksjoner med fokus på nasjonal sikkerhet.

Washington Post // Shutterstock

Kritikken vendte seg raskt mot eier Jeff Bezos og utgiver Will Lewis, og permitterte ansatte og fagforeningsrepresentanter anklaget ledelsen for å uthule en viktig amerikansk institusjon. Baron fordømte Bezos' nylige redaksjonelle avgjørelser og det han kalte " en kvalmende innsats for å kurtisere president Donald Trump", og hevdet at de hadde skadet avisens troverdighet og kostet den hundretusener av abonnenter.

De ansatte som rammes av oppsigelsene, vil stå på lønningslisten frem til 10. april og motta seks måneders helseforsikring. The Washington Post Guild sa at nedskjæringene ikke var uunngåelige og advarte mot at de ville svekke avisens oppdrag om å stille makten til ansvar. Fagforeningen organiserer en protest utenfor avisens hovedkvarter i Washington på torsdag.