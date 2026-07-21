Washington Prime Interview Del I: Å gjenskape et skytespill som aldri har eksistert, sammen med Ultra CDG

Ultra CDG kan ha et av de mest spennende indie-skytespillene på gang med « Washington Prime. Dette «boomer shooter»-spillet, som utspiller seg i 1998 med en ny vri, føles som et spill som allerede burde eksistere. Til tross for all ambisjonen er Ultra CDG fortsatt en bemerkelsesverdig liten virksomhet. Studioet bak prosjektet består av bare tre personer: en grafiker, en programmerer og en hoveddesigner.

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Gamereactor fikk sjansen til å sette seg ned med hoveddesigneren, Hipshot, for å få alle detaljene om « Washington Prime. (Hipshot er kallenavnet hans; av nasjonale sikkerhetshensyn har vi ikke lov til å avsløre hans virkelige identitet).

Dette er den første av to deler av denne dyptgående samtalen med Hipshot og Ultra CDG, og den andre delen kommer på Gamereactor senere denne uken.

Gamereactor: For de som ikke kjenner til det, hva er « Washington Prime?

Hipshot: «Det er en moderne actionthriller-FPS som utspiller seg på slutten av 90-tallet. Det har vært spill som dette før. Men det finnes nesten ingen spill som dette lenger. Inspirasjonen min kom fra begynnelsen av fra et gammelt Macintosh-spill kalt Prime Target. Det er sannsynligvis det første FPS-spillet jeg spilte. Jeg har alltid hatt lyst til å lage noe slikt.

«Ideen min var å lage et spill som føles som om det er fra slutten av nittitallet, som om det er en remaster av et spill som ikke kom ut i 1999. [Washington Prime] ville ikke ha fungert på grunn av konkurransen fra Quake III og Unreal Tournament.

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«Og det er egentlig hovedideen min med spillet: å lage et spill som kunne ha blitt utgitt den gangen.»

Gamereactor: Det gir mening. Ut fra det jeg har spilt, og når jeg ser på all oppmerksomheten dere har fått på sosiale medier, føles dette veldig kjent og samtidig helt nytt. Selvfølgelig vil det alltid være en del av publikum som uunngåelig vil kalle dette «nostalgi-lokkemat». Men en ting jeg tenkte mens jeg spilte dette, var at Washington Prime føles som en mulig videreutvikling av hva «boomer-skytespill» ville ha blitt hvis 3D aldri hadde slått gjennom. Hvis vi aldri hadde fått Half-Life eller Halo, ville vi ha fått dette i stedet.

Hipshot: «Det er akkurat den følelsen. Og for meg finnes det ikke noe som heter ‘nostalgi-lokkemat’, fordi jeg lever dette livet. Jeg spiller for det meste eldre spill, og jeg har ikke som mål å lage et spill som føles gammelt. Det er bare slik at jeg har laget et spill som føles gammelt.

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«Dette spillet ville aldri fungert etter Quake II, med sprite-grafikk og alt det der. For hvis du ser tilbake på spill som Kingpin, Soldier of Fortune og alle de andre, så var de i 3D, og de var alle gode.

«Duke Nukem og Doom, de var gamle. Doom føles mer moderne i dag enn det gjorde i '99 på grunn av retro-spillenes gjenoppblomstring – alle elsker Doom. Men i '99 var det ingen som spilte Doom. Alle spilte Quake, Unreal Tournament, du vet, Counter-Strike, Half-Life, alle de spillene. Ingen spilte de sprite-baserte skytespillene.

«Jeg er 43 år gammel. Jeg begynte å spille videospill i '95. Jeg spilte så mange spill på videregående, og ingen spilte Doom. Men i dag gjør alle det. Så ideen bak dette spillet er at Washington Prime ble laget den gangen, men de kunne ikke gi ut spillet fordi alt så utdatert og dårlig ut, så de la det på hylla.

«Og så fant jeg spillet, og tenkte: ja, la oss remastere dette gamle spillet og gi det ut.»

Gamereactor: Du har bare blåst støvet av det.

Hipshot: «Ja, akkurat.»

Gamereactor: Dagens spill prøver å være storslagne, filmiske og se hyperrealistiske ut. En ting som slo meg med WP, var at det visste nøyaktig hva det var, og at det ganske enkelt prøvde å være morsomt. Samtidig klarte det å være realistisk i måten det føltes å skyte og bli skutt på. Det føltes som lavbudsjettfilm. Som om A24 hadde gått inn i spillbransjen. Var det en slags bevisst filosofi fra starten av, eller skyldes dette rett og slett begrensningene i spillmotoren?

Hipshot: «Jeg antar det er begge deler, men for meg er det begrensningen.

«Jeg kan ikke lage supergod grafikk. Dessuten ville ikke dette spillet fungert hvis det ble laget i Unreal 5 med moderne grafikk, for da ville det bare blitt enda et moderne actionspill.

«I moderne spill ser man på magasinet, roterer våpnene og gjør mange andre ting. Jeg ville bare lage et spill som føles gammelt, men som likevel har moderne mekanikker som å lene seg, stort sett.

«Ingen andre spill hadde muligheten til å lene seg på den tiden, så jeg tenkte: hvorfor ikke ha det?

«Jeg liker denne grafikken veldig godt. Når du spiller spillet, tenker du at dette kunne vært et kult kontor, som om noen jobber her, og du forestiller deg ting – akkurat som når du leser en bok.

«Men hvis grafikken er for bra, vet du alt.»

Gamereactor: Hjernen din fyller ut tomrommene, men i moderne spill er det ingenting igjen å tolke?

Hipshot: «Ja! Du kan forestille deg at noen har gjort det. Jeg liker begrensningene ved det.»

Gamereactor: Jeg satte pris på at nivåene var fylt med historiefortelling gjennom omgivelsene som du kan finne og lese. Var alt det skrevet av deg?

Hipshot: «Ja. Jeg gjør alt. Jeg kommer på alle disse ideene.

«Jeg skriver det. Alt du ser, alle bildene, alt slikt, avisene og bladene – jeg har laget alt. Altså, det er jo noen stavefeil som må rettes, men jeg har denne verdenen i tankene som jeg ønsket å skape.

«Du kan finne en avis der presidenten er avbildet – det er vennen min. Han er også på veggen. Jeg gjør alltid slike ting. Det er en forfatterhistorie der. Det er noen referanser, noen steder. Jeg kommer på alle disse ideene, og så legger jeg dem bare inn i spillet.

«Jeg har så mange ting jeg tenker på hele tiden, fordi jeg har sett så mange filmer og spilt så mange spill fra den tiden, og jeg setter så stor pris på det.

«For meg er en historie som *Die Hard* enkel å lage. Handlingen er veldig enkel. Så begynner du å tenke rundt den: Hvilke mennesker kan finnes i denne verdenen? Hvilke magasiner kan finnes i denne verdenen? Hvilke selskaper kan eksistere i denne verdenen?

«Og så finner du på det, du forestiller deg det, og du trenger ikke engang å være så flink. Det er akkurat som å ha et selskap som lager radioer – bare finn på et tullete navn. Jeg bruker ikke AI eller noe slikt, eller noen generator.»

Gamereactor: Det er mye oppmerksomhet på detaljer. Det virker i alle fall som om dere har tenkt på det meste. Du sa at dere hadde mange ideer. Er det noe dere har foreslått, og hvor teamet har sagt: «Nei, det går for langt»? Var det en grense som ble satt, eller var alt tillatt?

Hipshot: «Kunstneren vår har disse ideene han vil ha, som: «Ja, la oss ha et helikopter som eksploderer!»

» Og jeg er den som sier: «Nei, vi skal ikke ha et eksploderende helikopter», fordi jeg vil tone det ned. Så jeg har ikke de store ideene. Det er mer at kunstneren hadde ideer om dette og hint.

«Og jeg sier: ‘Nei, nei, nei!’ Dette skal bli mer realistisk. Vi skal ikke ha noen fly eller helikoptre som flyr rundt eller sprø greier. Vi skal holde det på et rimelig nivå.»

Gamereactor: Så det blir ikke noe med å henge fra en vannslange mens taket eksploderer?

Hipshot: «[Ler] Nei! Det største vi sannsynligvis kommer til å ha, er fiender som kommer inn gjennom vinduene fra etasjen over og sånne ting. Det blir ikke noe… ja, det blir ikke noe med vannslanger og sånt, ingen eksploderende bygninger, nei. Jeg vil holde det jordnært.»

Gamereactor: Apropos jordnært: FMV-mellomsekvensene er filmet i sanntid med ekte skuespillere. Da jeg så den traileren, var det noe som umiddelbart fanget meg. Jeg har prøvd å finne en måte å si dette på uten å være respektløs—

Hipshot: «Vær gjerne respektløs.»

Gamereactor: Vel, fordi det føltes som «Budget 24».

Hipshot: «Å, det er det.»

Gamereactor: Det føltes nesten som om det var ment ironisk, så treaktig som skuespillet var. Men hvis disse folkene gjør sitt aller beste, så beklager jeg, men jeg antar at det var meningen at det skulle være slik.

Hipshot: «Dette er vennene mine. De er ikke skuespillere. De lar seg ikke skremme. Det er ikke jobben deres. Og vi hadde det gøy med det!»

Gamereactor: Å filme live-action-scener, var det også en del av den opprinnelige visjonen?

Hipshot: «Ja. Prime Target hadde live-action. Jeg ville lage noe lignende fordi jeg elsker slike greier i spill. De gjør ikke det lenger. Svært få spill har det, men mange driver med 3D i dag.

«Jeg mener, de har gjort det i 15 år. Ingen lager FMV [full-motion video] lenger. Men jeg hadde virkelig lyst til å gjøre det fordi jeg liker det. Det er også fordi jeg virkelig vil lage en film som dette. Jeg har ikke noe imot om det blir en superbillig B-film.

«Jeg ansatte stort sett vennene mine. I traileren er det en jente under et skrivebord som snakker i telefonen. Og så er det en fyr på sykkelen – en treningssykkel. Det er hovedpersonen. Det er ham du spiller som. Blake Kincaid. Han er en venn fra Florida som driver med stemmeskuespill og sånt.

«Jeg spurte ham om han kunne gjøre litt stemmeskuespill. Og så sa jeg: Jeg leter etter en hovedrolleinnehaver. Kanskje du kan spille den. Og det var liksom: Ja, dette funker! Det er faktisk den eneste delen som er filmet i Amerika.»

Gamereactor: Ble alt dette filmet med mobiltelefoner, eller skaffet du deg ordentlig utstyr?

Hipshot: «Det er ikke filmet med en mobiltelefon. Jeg har ikke engang kamera på mobilen min. Jeg har bare et digitalkamera fra Sony, som nok er rundt 10 år gammelt nå. Det som er filmet i Amerika, er profesjonelt filmet fordi den fyren jobber i den bransjen.

«Men alt annet vi ser, bortsett fra treningssykkelen og mobilen, er ting jeg filmet her med det gamle digitalkameraet mitt. Dette var virkelig gøy å gjøre. Det var ganske dyrt. Vi har ikke så mange av dem. Det er egentlig bare i starten og slutten av spillet.

«Og ja, dette er vennene mine. Og jeg sa: Jeg skal betale dere. Selv om dere er vennene mine, for dere bør se på det som en jobb.

«Men det var vanskelig å filme. Jeg har på en måte innsett nå at det å lage en film er veldig, veldig komplisert.»

Gamereactor: Det kan jeg tenke meg. Måtte du være kreativ?

Hipshot: «Å, ja. Vi hadde det veldig gøy med det. Du ser det ikke i traileren, men det er en stor fyr der som blir skutt. Og vi teipet fast en slags blodpakke på hånden hans med teip. Jeg laget det blodet selv av litt fargestoff, du vet, litt fargestoff, hva som helst. Det ble liksom lilla. Det så så teit ut.

«Og da han skulle filme scenen der han dør, skulle han slå hånden mot brystet der han ble skutt. Da skulle den greia eksplodere, slik at blodet sprutet ut.

«Men han bommet!

«Så man ser ikke blodet, bortsett fra på bakken. Men det lilla ser mørkt ut. Man ser ikke at det er lilla. Heldigvis ser det ut som blod!»

Takk til Hipshot og Ultra CDG for å ha svart på spørsmålene våre så langt! Følg med på den andre delen av dette omfattende intervjuet, som kommer på Gamereactor senere denne uken!