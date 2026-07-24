Washington Prime Interview Del II: Hva skal til for å lage et skytespill som minner mer om «Lethal Weapon» enn Die Hard

Ultra CDG kan ha en av de mest spennende indie-skytespillene på gang med « Washington Prime. Dette «boomer-skytespillet» med en vri, som utspiller seg i 1998, føles som et spill som allerede burde eksistere. Til tross for all ambisjonen er Ultra CDG fortsatt en bemerkelsesverdig liten virksomhet. Studioet bak prosjektet består av bare tre personer: en grafiker, en programmerer og en hoveddesigner.

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Gamereactor fikk sjansen til å sette seg ned med hoveddesigneren, Hipshot, for å få alle detaljene om « Washington Prime. (Hipshot er kallenavnet hans; av nasjonale sikkerhetshensyn har vi ikke lov til å avsløre hans virkelige identitet).

Dette er den andre delen av vårt omfattende intervju med Hipshot og Ultra CDG, og hvis du ikke allerede har gjort det, kan du lese den første delen ved å klikke her.

Gamereactor: La oss gå over til designet – det ser ut som Doom, men spiller seg litt som Call of Duty. Og du sier at dere hyller Prime Target. Var det noen gang et bevisst forsøk på å modernisere den gammeldagse skytespillformelen, eller skjedde det mer organisk under utviklingen?

Hipshot: «Skytingen er som moderne skyting, som du jo påpekte, med åpne siktemidler. Det er fordi det er det eneste jeg savner når jeg spiller gamle spill som [Tom Clancy's Rainbow Six] Raven Shield og sånt. Det føles bedre å spille med det.

«Jeg føler egentlig ikke at skytingen er laget for å være moderne. Den blir bare sånn, antar jeg. Det er ingen plan om å gjøre det. Det er bare det at når du legger til jernsikter og har et realistisk våpen, føles det liksom moderne.»

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Gamereactor: Tilfeldighet eller ikke, våpnene føles virkelig bra.

Hipshot: «Jeg har lagt merke til at mange liker spillets våpen veldig godt.

«Vi hadde et Instagram-innlegg med lyddemperen, og det gikk viralt. Vi har over en million visninger. Og det er et superkort klipp fordi en fyr, en amerikansk våpentester, plukket det opp og delte det. Og nå er det så mange som elsker disse våpnene og utseendet deres.

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«Det er et slags retro, realistisk utseende. Og det var også det jeg mente, at det ikke er mange spill – om i det hele tatt noen – som ser slik ut på Steam. Jeg tror ikke det finnes noe spill som dette.»

Gamereactor: Med tanke på reaksjonene det har fått, tror jeg en del av grunnen til at det har slått så godt an, er at du har klart å treffe noe som vår generasjon ikke visste at vi trengte. Nå som demoen er ute blant folk, hva er den største tilbakemeldingen fra spillerne som virkelig har overrasket deg?

Hipshot: «Jeg har egentlig ikke blitt overrasket over noen tilbakemeldinger. Det er mer at jeg har fått bekreftet ting. For eksempel at det er veldig, veldig vanskelig, og at det er flere som ikke klarer vanskelighetsgraden. Og det var en del av designet.

«Jeg har ikke tenkt å justere spillet for å gjøre det enklere på standardinnstillingene. Jeg skal justere spillet slik at det blir litt enklere når du velger de enklere innstillingene. Men dette er spillet, det kommer til å være så vanskelig, og det er mange som blir avskrekket av vanskelighetsgraden.

«De klarer ikke å spille spillet. Det er for vanskelig. Det er for mye for dem.»

Gamereactor: Veldig «Dark Souls»-aktig av deg.

Hipshot: «Ja! Jeg må si at jeg ble overrasket over hvor mange som likte spillet fordi de likte våpnene. Men det kom ikke spesielt fra demoen, det kom fra media før vi slapp demoen. Og jeg var litt redd for at vi skulle tiltrekke oss feil publikum, du vet, folk som elsker våpen kan spille dette spillet og så bli skuffet fordi dette ikke er som Tarkov.

»Det er ikke som moderne spill der du har alle disse tilbehørene og alt dette. Og jeg får mange som sier til meg: Kan du ikke legge til dette våpenet? Kan du ikke gjøre dette med dette våpenet? Og noen klager over at man ikke kan velge skuddmodus på MP5, fordi den nå bare har burst-skyting. Det er fordi jeg ikke ville legge til for mange knapper.»

Gamereactor: Jeg trodde hele poenget med det var at ulike våpen skulle skyte på forskjellige måter for å få spillerne til å bruke dem alle. Hvis de alle gjorde det samme, hva ville da være poenget, ikke sant?

Hipshot: «Ja, ja, akkurat. Akkurat. Lydingeniøren vår kom inn i bildet ganske kort tid før demoen ble sluppet. Denne fyren kontaktet meg, og jeg sa: «Ja, klart, hvis du vil hjelpe til, så vær så god.» Siden den gang har han sagt til meg: «Vær så snill, legg til dette våpenet, vær så snill, legg til dette våpenet.» Og disse våpnene er alle kloner av M16.

«Fra mitt perspektiv, som en fyr i Sverige som aldri har sett et våpen og bare har sett filmer, er disse våpnene like for meg. Jeg vil heller ta med et annet våpen som ser annerledes ut og føles eller høres annerledes ut.

«Det er ideen. Vi har lister over alle våpnene vi skal lage og alt til det fullstendige spillet på alle nivåene.

«Alt er planlagt. Vi må bare lage alt innholdet.»

Gamereactor: Hvis alt er planlagt, er det noe i det ferdige spillet du gleder deg mest til at folk endelig skal få oppleve og prøve ut? Eller er det spoiler-territorium?

Hipshot: «Jeg tror det er våpnene. Når du finner de forskjellige våpnene, er det en stor greie for meg og nivådesignet – det er slike ting som driver meg. Altså, hvor gøy er det å spille dette nivået med dette våpenet?

«Kan jeg spille dette nivået skikkelig fort med dette elendige våpenet? Kan jeg velge dette, dobbeltløpet hagle, kan jeg spille med den? I dette spillet er ikke den haglen så bra. Du kan bare skyte to skudd. Så for meg handler det ikke om et speedrun, men om dyktig spill – det liker jeg veldig godt. Jeg liker å spille den samme typen nivå om og om igjen, når du blir vant til det og ser hvor bra jeg kan klare dette.»

Gamereactor: For å avslutte har jeg en liten spørrerunde med raske spørsmål. Gi meg det første som faller deg inn. Beskriv « Washington Prime ved å bruke tittelen på en annen actionfilm.

Hipshot: «Lethal Weapon 2. Folk ville sagt Die Hard. Alle sier det, så jeg skal ikke si det.»

Gamereactor: Hvis penger ikke er noe problem, hvilken skuespiller skal spille Blake Kincaid?

Hipshot: «Bill Pullman.»

Gamereactor: Og hvem ville du ha som skurk?

Hipshot: «Det ville vært fint å ha noen som en yngre Gene Hackman. Det ville nok vært ganske kult.»

Gamereactor: Favorittvåpen i spillet?

Hipshot: «Det vanlige haglegeværet er virkelig gøy, må jeg si. Ja, det kommer til å bli lagt til i demoen om en uke eller noe sånt. Jeg liker det våpenet veldig godt. Det er virkelig gøy.»

Gamereactor: Og hva er din favoritt-actionfilm?

Hipshot: «Jeg så nettopp Copland, og jeg elsker den.»

Gamereactor: Det er en flott film! Og så må jeg jo spørre: noen hint om en utgivelsesdato?

Hipshot: «Ja, forhåpentligvis tidlig neste år.»

Gamereactor: Og er det planer om en konsollutgivelse?

Hipshot: «Nei, det er ingen planer om en konsollutgivelse. Vi må se hvor mye det selger. Jeg mener, det må selge veldig bra for at det skal bli en konsollutgivelse. Det er lisensbegrensninger knyttet til bruken av GCDoom-motoren. Vi må finne en annen måte å gjøre det på. Hvis det selger så mye, kan vi få noen til å omarbeide koden.»

Gamereactor: Så i bunn og grunn, hvis det selger som varmt hvetebrød.

Hipshot: «Ja, det må selge som varmt hvetebrød.»

Gamereactor: Det føles uansett som et spill som bør spilles på PC, for selv om jeg ville følt meg mer komfortabel med en kontroller, føltes det rett og slett riktig med mus og tastatur.

Hipshot: «Ja. Hvis det var opp til meg, ville dette spillet forbli på PC. Og om noen år vil folk si: ‘Husker du det spillet som kom ut, men aldri kom til konsoll?’»

«Jeg ville elsket at folk sa det, selv om de ikke liker spillet. Selv om det ikke er så bra.

«For jeg har mange gamle spill jeg liker som ikke var så bra, men som man likevel husker for noe, skjønner du? Jeg ville bli veldig, veldig glad hvis vi kan ligge rundt 70 % på Steam. For det finnes ikke noe spill som dette. Det er ikke et spill som ser gammelt ut. Det er et gammelt spill, remasteret. Det er en klassiker som er oppdatert med moderne kontroller.»

Selv om dette avslutter intervjuet, snakket vi faktisk litt lenger. Spesielt om hva som kommer etter * Washington Prime*. For dem handler det om kjedsomhet. Hipshot vet at dette tre-manns-teamet på et tidspunkt kommer til å bli lei av å stirre på kontorveggene, og at det enorme utvalget av våpen vil føles like spennende som en pakke med kulepenner og en pakke med Post-it-lapper.

Når det gjelder hva det neste prosjektet blir, så kommer det til å være noe annerledes. Veldig annerledes.

«Bare for å variere litt, skjønner du,» sier Hipshot. «Sci-fi, fantasy, politistat. Og noe litt mer utenom det vanlige. Kanskje en western. Jeg har sett så mange. Unforgiven, Pale Rider, The Outlaw Josey Wales. Hvem vet, kanskje noe i den retningen.»

Washington Prime l lanseres tidlig neste år, og du kan sjekke ut forhåndsvisningen vår her. Ikke bare det, du kan også besøke spillets Steam-side for å legge det til på ønskelisten og til og med prøve demoen.

Hvorfor ikke prøve den haglen?