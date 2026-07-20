Washington Prime Målet er lansering tidlig i 2027; konsollversjonen avhenger av «gangbuster»-salg

Det retroinspirerte FPS-spillet « Washington Prime har som mål å lanseres tidlig neste år, men utvikleren Ultra CDG har avslørt at en konsollutgivelse langt fra er garantert.

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I et intervju med Gamereactor bekreftet hoveddesigneren Hipshot at teamet foreløpig satser på en tidlig lansering, men at det først må oppnå betydelig suksess på PC før spillet kan bringes til PlayStation og Xbox.

«Ja, forhåpentligvis tidlig neste år,» sa Hipshot da han ble spurt om spillets lanseringsdato.

«Washington Prime har allerede vakt oppsikt takket være sin uvanlige tilnærming til FPS-sjangeren. Hipshot beskriver prosjektet som et spill som føles som en glemt utgivelse fra slutten av 90-tallet, og det blander gammeldags skytespilldesign med moderne innslag, blant annet funksjoner som å lene seg og bruke jernsikter. Til tross for interessen fra konsollspillere står imidlertid det tre personer store teamet bak spillet overfor tekniske hindringer som gjør en porting vanskelig.

«Det er begrensninger med denne motoren, fordi det er lisensbegrensninger knyttet til bruken av GZDoom-motoren. Vi må finne en annen måte å gjøre det på.»

En av de største utfordringene skyldes måten motorens lisenskrav samvirker med konsollplattformene på.

«Vi må – dere må – dele kildekoden til spillet. Det begrenser muligheter som en konsollutgivelse, fordi det er vanskelig å integrere proprietær konsoll-backend-kode fra PlayStation eller Xbox i vår kode, og da blir vi tvunget til å dele den. Det kommer aldri til å skje.»

Av den grunn vil en eventuell konsollversjon sannsynligvis kreve ekstra utviklingsarbeid og ressurser, noe som bare vil bli mulig hvis « Washington Prime gjør det svært bra.

«Hvis det selger så mye at vi kan få noen til å omarbeide koden,» sa Hipshot.

Da han ble spurt om det ville kreve at spillet solgte eksepsjonelt godt, var svaret hans enkelt: «Ja, det må selge som varmt hvetebrød.»

Foreløpig ser det ut til at utvikleren er fornøyd med å holde « Washington Prime som en PC-fokusert opplevelse. Hipshot mener at spillets design, særlig fokuset på mus- og tastaturkontroller, gjør plattformen til et naturlig valg.

«Hvis det var opp til meg, ville dette spillet forbli på PC. Hvis du er en konsollspiller, eller spiller med en kontroller, vil dette spillet sannsynligvis være ganske vanskelig, fordi vi ikke har noen siktestøtte. Siden det går ganske fort og du dør så lett, er det, du vet, svært raskt. Jeg er veldig gammeldags. Jeg ser egentlig ikke for meg å spille et FPS-spill med en håndkontroller. Du vet, den riktige måten å spille FPS på er med tastatur og mus.»

Når det er sagt, sa Hipshot at det definitivt var rom for en konsollversjon, i hvert fall når det gjelder støtte for kontrollere.

«Siden vi bruker GC Doom-motoren, er kontrollerstøtte jo innebygd. Så det fungerer. Alt fungerer med den. Det er bare det at spillet ikke blir bedre med kontrolleren. Vi kommer nok til å jobbe mer med det til den fullstendige versjonen av spillet. Vi skal se på noen siktestøttefunksjoner, noe som kanskje kan gjøre det litt enklere.»

I stedet for å jakte på bred appell håper Hipshot at Washington Prime blir den typen kultfavoritt som spillerne husker mange år senere.

«Jeg skulle gjerne sett at folk sa: ‘Husker du det spillet som kom ut, men som aldri kom til konsoll?’»

Med sin uvanlige blanding av estetikk fra slutten av 90-tallet, taktisk skyting og FMV-mellomsekvenser, ser Washington Prime ut til å bli et av de mer særegne indie-skytespillene på horisonten. Og selv om en konsollversjon på dette stadiet virker usannsynlig, er det absolutt ikke umulig.

For mer informasjon om Washington Prime kan du sjekke ut forhåndsvisningen vår her og følge med på vårt todelte intervju. Du kan også danne deg et eget inntrykk ved å prøve demoen på spillets Steam-side nå.