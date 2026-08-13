Waste the Fallen» er et redningsskytespill som utspiller seg i en oversvømmet verden i Lovecraft-stil

Utvikleren Royal Crow har nettopp avslørt et nytt spill, nemlig et redningsskytespill som utspiller seg i en oversvømmet, kosmisk skrekkverden inspirert av verkene til H.P. Lovecraft. Spillet, som har fått navnet Waste the Fallen, kommer til PC via Steam, og det foreligger foreløpig lite informasjon om lanseringen, siden avsløringen er så fersk.

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Det vi vet, er at spillet vil sende spillerne inn i forfallne soner for å skaffe seg våpen, materialer og andre sjeldne funn, der målet er å samle så mye som mulig og deretter rømme uten å bli overmannet av skrekkene og monstrene som holder til på hvert kart.

Det nevnes at ingen gjennomspillinger er like, og at fiendene tilhører flere fraksjoner, blant annet «The Fallen» og «The Deviants», mens spillerne også må takle miljøtrusler som kan ødelegge alle planer. Faktisk nevnes det at jo lenger et løp varer, jo mer faller verden fra hverandre og blir stadig mer fiendtlig – en utfordring som forverres av et «Sanity»-system som påvirker spillerens mentale styrke.

Selv om det foreløpig ikke er fastsatt noen utgivelsesdato for spillet, vet vi at det planlegges en lukket alfa-test mellom 4. og 8. september, men haken er at denne kun vil finne sted i Nord-Amerika.