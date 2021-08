Wasteland 3 avsluttes i oktober

HQ

Bare tre måneder har gått siden vi fikk mer historie og innhold til Wasteland 3 i form av The Battle of Steeltown, men Inxile har tydeligvis jobbet på spreng under pandemien.

De ekstremt talentfulle rollespillskaperne forteller at Wasteland 3 sin andre og siste utvidelse, Cult of the Holy Detonation, blir tilgjengelig den 5. oktober. Da går turen til den amerikanske militærbasen Cheyenne Mountain Complex, hvor en mutert kult tilbeder en atomeksplosjon som holdes i stasis. Man trenger ikke akkurat å være atomforsker for å forstå at slikt ikke akkurat har gjort forholdene særlig gode, så noen av de mindre vennligsinnede personene vi skal kjempe mot er nærmest zombie-lignende mutanter. Samtidig er slike massive krefter selvsagt fristende for andre overlevende også, så forvent enda flere vanskelige valg, nye våpen og nye områder som kan utforskes.