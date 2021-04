Wasteland 3 får mer historie i juni

Du ser på Annonser

Inxile Entertainment var raskt ute med å si at Wasteland 3 ville få utvidelser, og nå vet vi mer om hva som venter i den første og når den kommer.

Utvidelsen heter The Battle of Steeltown og vil lanseres den 3. juni. Utviklerne holder seg relativt hemmelighetsfulle hva spesifikke detaljer angår, men vi loves nye områder, oppdrag, utstyr og mekanikker. Selve Steeltown skal være et meget viktig område i Colorado hva produksjon angår, så når forsendinger bruker unormalt lang tid og ting forsvinner må selvsagt vi hjelpe til, noe som blant annet betyr kamper mot Plains Gangs. Teasertraileren vi har fått gjøre det vel ganske klart at denne gjengen har litt av hvert å rutte med, så forhåpentligvis får vi mulighet til å bruke de tingene også.