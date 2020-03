Du ser på Annonser

Vi fikk muligheten til å spille den seneste beta-versjonen av InXile Entertainments kommende isometriske RPG Wasteland 3 på et event i Berlin, hvor vi fikk spille de første tre delene av spillet som holdt oss opptatt i rundt tre timer. Det har gått noen år siden de forferdelige hendelsene i Wasteland 2s slutt, og vokterne sliter fortsatt med å tilpasse seg alt som har skjedd. Etterfølgeren begynner kort etter at vår organisasjon ble kontaktet av en mystisk mann kalt "Patriarch" som lover at han kan hjelpe oss, dersom vi hjelper ham først.

Fordi vokterne er desperate og fordi de vil høre mer om Patriarchs tilbud, tar deres siste få styrker reisen gjennom de snødekte fjellene i Colorado, hvor de så blir slaktet i et blodig bakholdsangrep. Flere av våre kamerater ligger døde på isen, og vi følger mordernes fotspor for å finne svar på hva som skjer.

Etter den første scenen (hvor broen til Wasteland 2 stenges for sikkerhets skyld), tar vi kontroll over to fraksjoner som befinner seg midt i det grusomme bakholdsangrepet. I en veldig lineær opplæringsdel blir vi nødt til å beskytte oss selv og overleve sjokket av at våre brødre dør som fluer rundt oss. De følgende scenariene lærer oss de grunnleggende mekanikkene i det turbaserte kampsystemet, hvordan man kan bruke omgivelsene til sin fordel, og at det trolig er noen som står bak denne galskapen.

Etter å ha overlevd bandittene på vår vei til Patriarch, møter vi den skremmende generalen som forteller oss hva han vil at vi skal gjøre her. Vi må finne og bringe tilbake hans tre barn. Han hjelper oss tilbake på bena og gir oss nye rekrutter slik at vi kan involvere oss i hans familietrøbbel.

I Wasteland 3 kan laget bestå av maks fire voktere i tillegg til to NPC-er. Vi får muligheten til å individualisere enhetene og gi dem forskjellige ferdigheter, samt ekspertiseområder til de nye rekruttene. Alle som har spilt et moderne CRPG som Divinity: Original Sin eller Pathfinder: Kingmaker de siste årene vil kjenne igjen menyene som blir brukt her. Vi må velge våre styrker og svakheter for å spesialisere styrkene våre ut ifra behovene våre.

Attributter og ferdigheter kan videre utvikles om vi tjener nok ferdighetspoeng i spillet. Våre to startkarakterer kan også tilpasses noe, men InXile har en mer personlig vri på disse to. I stedet for å bare investere ferdighetspoengene våre i våpenferdigheter, bør man tenke på å bruke omgivelsene også. Med de rette ferdighetene kan man hacke maskiner, snakke med dyr, roe ned anspente situasjoner med smarte argumenter, eller finne en måte å ligge et steg foran fienden før kampene begynner. Under vår økt med spillet fant vi en hemmelig vei som førte oss til opphøyd terreng, hvorfra vi kunne avlede fiendene med hjelp av et sabotert solcellepanel.

De turbaserte kampene føles fortsatt veldig riktige i Wasteland 3. Slagmarkene har masser av steder man kan søke dekning, og man må bruke action-poeng for å løpe eller benytte våpnene. Hvor langt vi kan bevege oss eller hvor mange handlinger vi har tilgjengelig avhenger av attributtene først og fremst. Bruken av våpen, samt andre ting som helsepakker eller eksplosiver, tømmer også action-måleren, så det er viktig å tenke strategisk.

Visuelt sett er Wasteland 3 veldig overbevisende under kampene, da masser av effekter venter oss på slagmarken. Brukergrensesnittet er ryddig og gir oss all informasjonen vi trenger når vi planlegger neste trekk. For eksempel viser computeren oss hvilke fiender som er i en valgt enhets synsfelt og hvor sannsynlig det er å treffe fiendene fra deres nåværende posisjon.

Vi kan modifisere våpen og utstyr hvis en av karakterene har de nødvendige ferdighetene. Det finnes også aktive talenter man kan låse opp med opptjente ferdighetspoeng, og vi bet merke i en særlig kraftig evne kalt Kodiak, som lader opp over flere runder. Når den er aktivert, får skytteren vår velge hvor på fienden han skal sikte.

Ved siden av alle konfliktene byr Wasteland 3 på et kart man må bruke for å reise til forskjellige områder. Vi har dog kun fått muligheten til å utforske to lineære nivåer og en større by så langt, hvor vi utførte et par sideoppdrag i samme slengen. En doktor ville at vi skulle behandle pasientene hans for ham, mens en kjøpmann ved et uhell aktivert en armert felle i butikken sin, som forårsakte mye oppstyr i den travle handelsgaten. Samtidig foregikk det en kamp mot mutanter i gatene i nærheten, og en gammel herres butikk ble okkupert av bevæpnede kriminelle, som ville at vi skulle hjelpe ham.

Man kan ta seg av problemer som dette og bli venn med den lokale befolkningen, som kan belønne oss med nytt utstyr og allierte, men om du ikke vil det, kan du overse dem og ta deg av din egen business. Alt i alt er jo ikke disse menneskene vårt ansvar, ikke sant? I Wasteland 3 vil slike valg påvirke opplevelsen, akkurat som forgjengerne, men det er fortsatt for tidlig for oss å si så mye om det.

Nå som InXile Entertainment er en del av Xbox Game Studios, har Wasteland 3 fått noen mer spennende oppgraderinger. For første gang har hele spillet stemmeskuespill, og dette er nytt territorium for studioet. Microsoft hjalp også til med utviklingsstrategien slik at InXile kan konsentrere seg mer om å ferdigstille spillet skikkelig, som forhåpentligvis resulterer i en tilfredsstillende lansering om rundt to måneder.

Så langt har Wasteland 3 gjort et sterkt inntrykk på oss, og det gjelder ikke bare spillets presentasjon. Samarbeidet med Microsoft vil positivt påvirke dette prosjektet, og spillere kan virkelig se frem til det. Fra et teknisk standpunkt er det fortsatt noen problemer som må gjøres noe med, men det er nok ikke noe nytt for fans av serien. Forhåpentligvis blir dette tatt tak i nå, og vi ser frem til å se sluttproduktet når spillet endelig lanseres i mai.