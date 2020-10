Wasteland 3 passerer en million spillere

Du ser på Annonser

Det virker som at inXile Entertainment og Deep Silvers rollespill Wasteland 3 har fått en ganske god start. Siden lanseringen for eksakt to måneder siden har det nå nådd over en million spillere. Dette ble avslørt på Twitter av utvikleren selv.

Wasteland 3 er tilgjengelig til PC, PlayStation 4 og Xbox One. Det inngår også i Xbox Game Pass (PC og Xbox One), noe som nok har bidratt til et større antall spillere. Vi liker virkelig dette rollespillet, og det kan du lese alt om i vår anmeldelse.