Wasteland-utviklernes nye spill er en FPS/RPG-hybrid

Wasteland 3 var lenge under utvikling, men endte med å få flotte anmeldelser over hele linjen. Studioet jobber åpenbart med utvidelser til spillet, men de er også i gang med deres neste spill.

Vi vet ikke noe særlig om det enda, men det later til at selve sjangerkombinasjonen nå er avslørt. De leter for øyeblikket etter en Senior Gameplay Designer, og i selve jobbeskrivelsen står det ganske tydelig at det er snakk om en FPS/RPG-hybrid.

"You will team up with the creatives from across the development team, designing and implementing gameplay systems such as powerful, tactile first-person weapons and unique combat abilities that draw the player right into the middle of the action. It's required to understand the moment-to-moment gameplay loops of first-person shooters and RPGs and what makes those genres fun."

Det vites enda ikke når de vil fortelle mer om spillet, men de er i hvert fall i gang.