Watch Dogs: Legion går helt Money Heist i samarbeidsoppdrag

Allerede i november 2019 inngikk Ubisoft og Netflix et samarbeid for å ha et Money Heist/La Casa de Papel-event i Rainbow Six: Siege, så de to har selvsagt gått sammen for å markere at serien fortsetter på fredag også.

Denne gangen skjer markeringen med et spesielt samarbeidsoppdrag i Watch Dogs: Legion, hvor du og opp til tre andre skal stjele kryptovaluta fra Clan Kelly mens dere selvsagt har på de nå velkjente maskene og røde dressene. Disse får man selvsagt beholde etter å ha fullført oppdraget. Personlig skulle jeg også ønske at vi fikk Bella Ciao også, men det er vel derfor man har Spotify...