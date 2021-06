Watch Dogs: Legion Online har fått zombie-modus

Du ser på Annonser

Ubisoft har overrasket ved å slippe en zombie-modus til Watch Dogs: Legion Online i dag. Her venter en roguelite-opplevelse for fire spillere som må overleve i Londons gater, som nå er fylt med vandrende døde, samtidig som de må hente en pakke.

Spillmodusen kalles Legion of the Dead, og vi kan se frem mot hyppige oppdateringer som skal holde opplevelsen fresh basert på tilbakemeldinger fra spillerne. Watch Dogs: Legion Online-regissør Jean-Pascal Cambiotti sier følgende om tilskuddet:

"The design strategy on Watch Dogs: Legion of the Dead was to expand on existing systems and flip them on its head - like creating a rogue-lite approach with Watch Dogs: Legion's unique gadgets. We want to keep an open line of communication with the community and see where they want to take the game mode next."

Takk, IGN