Watchmen Chapter 1 debuterer digitalt neste måned

Til tross for en live-action-film på slutten av 2000-tallet og en live-action TV-serie i 2020, mener DC tydeligvis at vi ikke har fått nok Watchmen ennå. Neste ut er en animert serie som vil bli delt over flere deler og presentere enda en ny versjon av Dave Gibbons' berømte tegneserieroman.

Den første delen, kalt Chapter 1, vil komme så snart som 13. august. Dette vil være en digital utgivelse, noe som betyr at du vil kunne sjekke ut serien fra komforten i ditt eget hjem. Den vil bli fulgt av en fysisk 4K UHD- og Blu-ray-utgivelse 27. august.

Filmen er regissert av Brand Vietti og har en ganske stablet rollebesetning, inkludert slike som Matthew Rhys som Nite Owl, Katee Sackhoff som Silk Spectre, Titus Welliver som Rorschach, Troy Baker som Ozymandias, Yuri Lowenthal som Wally Weaver, og mer.

Du kan sjekke ut Redband-traileren for Chapter 1 nedenfor, i tillegg til sammendraget.

"I en alternativ verden trekker drapet på en regjeringssponset superhelt hans lovløse kolleger ut av pensjonisttilværelsen og inn i et mysterium som truer deres liv og selve verden."