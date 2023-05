Waven, Ankamas nye spill, kommer neste sommer.

HQ

Ankama og New Tales har kunngjort ankomsten av sin neste tittel, Waven, et taktisk rollespill basert på Krosmoz-universet, et fiktivt verk som først ble introdusert i Dofus, et gammelt spill utgitt av studioet for noen år siden. Waven, som for øyeblikket er i sin Alpha-versjon, vil bli utgitt gratis i løpet av neste sommer for PC, Mac, iOS og Android.

Tittelen presenterer historien om World of 12, et univers som nettopp har lidd en mystisk katastrofe som har senket alle deler av det under vann. Det eneste som er igjen på overflaten er de høyeste fjellene og noen av takene på noen bygninger, noe som får de få gjenværende overlevende til å seile drivende på jakt etter et sted å bosette seg.

Selv om det skal bemerkes at denne postapokalyptiske verdenen er noe annerledes. I den vil spillerne møte et allerede avgjort miljø, som er veldig fargerikt, fullt av humor og annerledes musikk. Brukerne vil påta seg rollen som den karakteren de ønsker, og må utforske denne fargerike verdenen som består av en sentral øy, omgitt av mye mindre øyer. Det skal bemerkes at hver av disse øyene har et annet tema og karakterer. I dem må spillerne møte fiender, alene eller i selskap, samt samhandle med allierte for å handle.

Når det gjelder kamp, er spillsystemene enkle, selv om viktigheten av å ha et balansert og velordnet dekk med staver må tas i betraktning, siden det er grunnleggende for å garantere seier. Selv om tittelen er enkel å spille, har den daglige utfordringer og mål introdusert i den dype fortellingen. Alt dette gjør at Waven presenterer en mye mer progressiv og følgelig avslappet spillopplevelse.

Til slutt vil spillet inneholde tre moduser. PvE-modusen, der spillerne vil møte miljøet, få erfaring og gjenstander; en konkurransemodus, der de vil kjempe mot hverandre; og Island Defend -modusen, der de må forsvare øya sin eller angripe andre naboøyer.