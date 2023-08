Wavens lanseringstrailer avslører planer om tidlig tilgang

Som du kanskje har sett, livestreamer vi for øyeblikket Waven for å markere lanseringen av spillet som en Early Access-tittel. Du kan ta turen hit for å bli med på strømmingen, men hvis du har lurt på hva spillet kommer til å by på i løpet av Early Access-perioden, kan du se den siste traileren.

HQ

I tillegg til det som blir vist i den nye traileren ovenfor, blir vi også lovet at Early Access-versjonen vil inneholde over 250 oppdrag å fullføre, 17 destinasjoner, 25 helter å møte, 90 følgesvenner å samle på, 300 trylleformler å bruke og mye mer. Og da har vi ikke tatt med i beregningen hva spillet vil by på når det offisielt lanseres på PC og mobile enheter en gang senere i år.

Hvis du har lurt på hva Founder's Packs vil inneholde i Early Access-perioden, kan du se innholdet nedenfor.

Til slutt kommer Waven som en Early Access-tittel med en lanseringssesong kjent som Gobball Season. Dette inkluderer et gratis sesongkort og to versjoner av betalte sesongkort, og når det gjelder hva de vil tilby spillerne, kan du se innholdet nedenfor.