Jeg husker godt at det en gang lå en fantastisk platebutikk i en kjeller i København sentrum. Butikken het Loud Music, og der følte man seg alltid velkommen på en måte som man ikke opplever så mange steder lenger. Jeg tilbrakte mange timer foran Technics 1210-platespillerne og lyttet gjennom plater jeg hadde tenkt å ta med hjem. Eieren kom ofte bort til meg med forslag til annen musikk han syntes jeg burde høre, og det var så deilig å tilbringe mesteparten av en lørdag formiddag på Loud, omgitt av mennesker som var lidenskapelig opptatt av det de gjorde.

Med disse gode minnene i bakhodet var jeg derfor veldig spent på å se om jeg kunne gjenoppleve noe av den samme følelsen i Wax Heads, som er et lite "slice of life"-spill, eller en "cosy-punk narrative sim", som utviklerne også beskriver det selv. Du har nettopp blitt ansatt i den lille platebutikken Repeater Records, der du tar del i de ulike oppgavene i butikken, som å sette opp varer, hjelpe kundene med å finne akkurat den musikken de trenger, og også holde deg oppdatert på den nyeste musikken ved å lese musikkanmeldelser.

Å hjelpe de eksentriske, og noen ganger nesten kaotiske, kundene er helt klart det du bruker mest tid på. De kommer inn i butikken og har hver sin historie å fortelle, men til syvende og sist er de alltid på utkikk etter en helt spesiell plate som betyr noe for dem eller noen de bryr seg om. Men det er ikke alltid de husker nøyaktig hva plata heter, kanskje husker de bare navnet på ett av bandmedlemmene eller ett av sporene på plata, eller kanskje er de mer ubesluttsomme og bare trenger en plate som kan få dem i bedre humør.

Spillet er enkelt. Du beveger deg rundt i butikken ved hjelp av navigasjonspilene på siden av skjermen, og så må du bla deg gjennom de ulike platene butikken har på lager. Kanskje ligger løsningen i navnet på et av sporene på en bestemt plate. Det er ikke alltid like lett å finne den rette platen, og noen ganger må man ty til musikkanmeldelser på nettet eller et innlegg på sosiale medier-plattformen Phonogram for å komme på sporet av den perfekte platen for kunden.

Det er en ganske koselig liten spillsløyfe, og man blir etter hvert godt kjent med platene i butikken, selv om det hele tiden kommer nye utgivelser. Dessverre virker vanskelighetsgraden av og til ganske inkonsekvent. Noen av ledetrådene kundene kommer med kan være fullstendig tullete, slik at du ikke aner hvilken plate de er ute etter, og du ender opp med å ta et skudd i mørket, med stor risiko for at kunden blir misfornøyd. En kunde som kommer tilbake, kan derimot være svært presis med hensyn til hva han eller hun er ute etter, og kan nesten umiddelbart fortelle deg navnet på posten. Men slik er det kanskje i det virkelige liv også, men i et spill er disse ujevne hoppene i vanskelighetsgrad litt frustrerende.

Livet går sin gang i Repeater Records; du prater med de andre ansatte i butikken, du lytter til den nye musikken som kommer inn i butikkens jukeboks, og ettersom flere av de ansatte også jobber med musikk på fritiden, blir du med på klubber eller spillesteder for å høre dem opptre. Det er ganske koselig å leve livet som ansatt i denne lille platebutikken, selv om en spesialforretning av denne typen alltid er under økonomisk press og fra store utbyggere som vil kjøpe bygningen butikken ligger i, slik at de kan bygge kjøpesenter eller parkeringsplasser i stedet. Og så er det jo det faktum at eieren av Repeater Records tidligere var med i et band der medlemmene ble uvenner, og det spiller også en rolle i driften av den lille platebutikken. Mer vil jeg ikke avsløre her.

Spillet er som nevnt veldig enkelt, og det kan godt bli litt ensformig i lengden. Wax Heads egner seg best til å spilles i kortere perioder, men på den annen side er det også ganske god og avslappende underholdning. Det positive er at du får høre mye god musikk, og den lille utvikleren Patattie Games, som bare består av to personer, har satt sammen et veldig bra lydspor her, med musikk fra flere forskjellige sjangre.

Det visuelle er veldig særegent og nok heller "hit or miss". Stilen tiltalte meg ikke helt, men jeg ble ganske imponert over de mange coverne og omslagene de hadde fått laget til de mer enn 80 platene som er med i spillet. Det har vært et ganske stort prosjekt, og de har klart det veldig bra.

Wax Heads er et koselig og avslappende lite spill, og spesielt hvis du er musikkfanatiker, er det herlig å drive den lille platebutikken. Det enkle gameplayet er kanskje litt for enkelt, og utfordringen ligger i de vage ledetrådene kundene gir, så det hele kan bli litt monotont. Men jeg synes Patattie Games fortjener ros for å prøve noe nytt, og det er faktisk en god idé de har kommet opp med her, og det faktum at det hele er skapt av bare to personer med hjelp fra bare en håndfull eksterne bidragsytere er enda mer imponerende.

Hvis du liker god musikk og er ute etter et avslappende og koselig spill som passer spesielt godt til Switch- eller Steam-dekket ditt, kan Wax Heads være et veldig godt valg, og du kan prøve en demo på Steam hvis du vil sjekke det ut før du kjøper det.