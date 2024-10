Wax Heads er en koselig "butikksimulering" om folks forhold til musikk: "Det er ikke mye musikk det snakkes kulturelt om i spill"

Det finnes en undersjanger innen simuleringsspill som kan beskrives som "butikksimuleringer", spill der du har ansvaret for en butikk eller et etablissement, som Papers, Please, Strange Horticulture eller Coffee Talk, der det handler om å ta imot bestillinger fra kunder og prate med dem.

Wax HeadsDet nye spillet fra Patattie Games, passer inn i denne sjangeren. I en samtale med Gamereactor på IndieDevDay 2024 beskriver skaperne Rocío Tomé og Murray Somerwolff det som en "koselig, punket, slice-of-life platebutikksimulator". Det er mange fortellende elementer, men fokuset ligger også på gåtene: du må utlede hvilken plate som vil glede hver kunde mer.

"Kundene kommer inn, du snakker med dem, men de vil aldri fortelle deg nøyaktig hva de vil ha", forklarer Somerwolff. "Så det er din jobb å finne ut av hva de sier, hvordan de ser ut og hva du vet om verden, å se gjennom platebutikken og finne ut hva som faktisk er den rette platen for den personen."

Til tross for puslespillelementet legger Tomé til at dette spillet ikke er like strengt som Papers Please, og at det handler mer om å "engasjere seg med kundene og forstå hva de vil ha."

"Kanskje er de ikke så direkte i sine forespørsler, så du må undersøke, som i et detektivspill. Hvert av bandene, historien deres eller til og med kunsten på omslaget, for kanskje noen kommer og sier: "Husker du denne rosa plata, du vet, den med katten på omslaget? Og du må se på all informasjonen du har for å gjette hvilken plate som er den beste, den som passer best for den personen."

Wax Heads vil være fylt med referanser, men du trenger ikke forkunnskaper for å ha glede av den

Hvor kom denne ideen fra? Murray innrømmer at han er en musikknerd, han pleide å spille i band og kjøper plater, "sannsynligvis for mange". Han synes det finnes mange spill med musikk, rytmebaserte spill, men ikke så mange der musikk omtales kulturelt.

"Så jeg har sett på måter å prøve, og hvordan kan det komme til uttrykk i et spill? Og platebutikken føltes som den perfekte kanalen." Men, som Rocío sa, målet med spillet er ikke å tjene mest mulig penger på platebutikken, men å utforske folks forhold til musikk.

Spillet vil inneholde fiktive band, men vil selvsagt være fylt med easter eggs og referanser. Det vil imidlertid ikke kreve at du har forkunnskaper om musikkhistorien, og hensikten er at spillet skal føles autentisk og ekte, "og at du bare kan nyte sladderen mellom bandene og historien de forteller", sier Tomé.

Mens Murray er musikknerden (det finnes skjulte hentydninger til blant andre Sparklehorses Mark Linkous), er Rocío den motsatte kraften som sørger for at spillet blir morsomt for alle. "Hvis vi begge var like nerdete som meg, ville det vært en katastrofe", spøker han. "Vi ville bare blitt så høye på oss selv at vi ville blitt borte".

"Så det er flott å ha den balansen mellom at vi virkelig ønsker at det skal være tilgjengelig. Vi ønsker å feire musikken og hylle den. Men i bred forstand er det ikke alle som føler at man må ha en stamtavle, ja."

Du kan se hele Gamereactors intervju med Rocío Tomé og Murray Somerwolff ovenfor, inkludert lokale undertekster. I videoen diskuterer vi også hvordan Tomés eget Diggy Doggo: Daylight Dungeon kom inn i spillet som et komplett arkadekabinett.