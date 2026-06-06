Wayne Brady spiller vanligvis ikke en rollefigur som Taryon Darrington når han setter seg fast i litt D&D

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Wayne Brady skriver The Legend of Vox Machina historie i sin fjerde sesong, ettersom han er den første personen som spiller en karakter fra den opprinnelige D&D-livestreamen som ikke har gitt stemme til dem ved bordet. Det er ikke noe press for Brady på den fronten, ettersom han har kjent rollebesetningen i årevis og har fulgt med på serien også. Han går inn i rollen som Taryon Darrington med letthet, og får det til å se ut som om han har gitt stemme til karakteren i en evighet. Likevel er ikke Taryon den typen fyr han vanligvis ville spilt i D&D.

I en samtale med oss på et pressemøte i forkant av lanseringen av sesong 4, fortalte Brady oss om sin ideelle D&D-karakter. "Jeg liker å spille enten en paladin eller en fighter," begynte Brady. "Jeg tror vi alle liker å spille de forsterkede versjonene av hvem vi ønsker å være. Jeg ville aldri umiddelbart sett på meg selv som en som Tarion på grunn av alle problemene hans."

I stedet for å spille en fyr som har flere monstre i hodet enn på slagmarken, liker Brady å holde ting enkelt. "Jeg tror jeg definitivt prøver å være en stor fighter eller en som lett kan overvinne de utenomjordiske fiendene", sier han. Med tanke på hvor mange D&D-spillere som går for en Fighter, er Brady helt sikkert ikke alene om å like å spille den typen rollefigur.

Sjekk ut hele intervjuet med Brady nedenfor for flere detaljer om hans opptreden i den fjerde sesongen av The Legend of Vox Machina: