Wayne Rooney blir utrolig sint etter at Championship-laget hans taper 6-1, og legger skylden på spillerne

Manchester United-legenden Wayne Rooney, som for tiden er manager for EFL Championship-laget Plymouth Argyle (Englands andredivisjon), ble utrolig sint i går kveld etter et tungt 6-1-tap mot Norwich City.

Plymouths tap plasserer dem på 20. plass i Championship, svært nær nedrykk, og tapet, som inkluderte et hat-trick av spanske Borja Saínz, kunne ha vært verre. Wayne tok på seg ansvaret, og beklaget at de er "helt nede på bar bakke på grunn av skader, men det er ingen unnskyldning".

Men han la også mye av skylden på spillerne, og sa til og med at U18-spillerne ville ha gjort det bedre, en grusom sammenligning fra treneren, som sa at han var "ekstremt sint og skuffet over det jeg nettopp har sett".

"Hvis spillerne ønsker å komme inn på laget og bli værende på laget, må de prestere bedre enn det", sa han.

"Jeg kunne sannsynligvis satt U18-laget på banen, og de ville ikke sluppet inn seks mål, så jeg er veldig skuffet, sint og frustrert, og de neste 24-48 timene kommer ikke til å bli veldig hyggelige for spillerne, men vi må komme til bunns i hvorfor dette skjer", ifølge BBC.

"Målene vi slapp inn var altfor enkle. Jeg er veldig skuffet i kveld. Jeg vet hvor langt fansen har reist for å støtte laget, og jeg føler med dem i kveld, for det var ikke i nærheten av å være godt nok."