Wayward
En skitten gutt blir funnet igjen i et krondike, livredd og i akutt behov for hjelp. Han har blitt hjernevasket på en skole for ungdom med problemer. Dette må etterforskes!
På idéstadiet kan ingen beskylde den kanadiske komikeren Mae Martin for ikke å ha valgt effektive inspirasjonskilder til sin nye Netflix-finansierte thrillerserie. Tanken var å ta det meste fra Twin Peaks og en dæsj Stranger Things, kaste det hele i en blender og trykke på smoothieknappen til det lukter søt TV-suksess. Men Wayward er verken spesielt god eller noe jeg tror vil slå seerrekorder, til tross for smart markedsføring og suggererende bruk av forsidebilder i Netflix' velorganiserte app. Det er fordi den rett og slett ikke er god. Manuset er dårlig, og regien mangler kant, nerve og bitt, noe som gjør dette til en oppvisning i dårlig utnyttet potensial.
Historien er relativt rett frem og enkel. En kultleder med enorme briller, spilt av den (som alltid) severdige Toni Collette, sperrer problemfylte ungdommer inne i utkanten av den lille byen Tall Pines og hjernevasker dem, noe som først kommer frem i lyset når en nyankommet politiaspirant flytter inn og begynner å nøste opp i alle de merkelige hendelsene som skjer i området.
Premisset om kulter og kultledere, karismatiske og sjarmerende personligheter som, drevet av sin egen sterke overbevisning, fortryller og hypnotiserer, mens deres motstykker i det samme fiktive universet aner uråd og må jobbe i kronisk motvind som "de eneste" som ser den virkelige sannheten, er ikke noe nytt i dette formatet. Det er mer at vi har sett dette premisset, i en eller annen form, omtrent 12 000 ganger allerede, og dessverre gjør Wayward ikke noe unikt eller nytt som gjør at det føles berettiget å tilbringe åtte timer med Collettes maniske sektledertante.
På papiret er det imidlertid noen fortrinn her. Dessverre kommer de ikke helt til syne på skjermen. Det finnes et slags innspill i debatten om kollektivisme versus individualisme, og Mae forsøker å rive ned kjernefamilien og dens kjerneverdier, men hun skraper bare i overflaten og skribler litt i hjørnet i stedet for å si noe substansielt. I tillegg blir spenningsmomentene aldri spennende, og hovedrolleinnehaveren og manusforfatteren/showrunneren føles helt feil i rollen som Alex Dempsey, da hennes uttrykksløse ansikt aldri formidler noe som helst, og spillet hennes aldri føles effektivt eller som om det passer inn i thrillerformatet. Hun mangler intensitet, tilstedeværelse, naturlig levering og karisma, og selv om Collette gjør sitt beste for å veie opp for dette (hun er alltid veldig god), er det aldri nok.
Wayward Filmen er intetsigende, kjedelig, forutsigbar og flat. Filmfotografiet er riktignok fint, og Collette er alltid verdt å se på, men det er ikke nok til å gjøre den brukbar. Ikke engang i nærheten.