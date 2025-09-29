HQ

På idéstadiet kan ingen beskylde den kanadiske komikeren Mae Martin for ikke å ha valgt effektive inspirasjonskilder til sin nye Netflix-finansierte thrillerserie. Tanken var å ta det meste fra Twin Peaks og en dæsj Stranger Things, kaste det hele i en blender og trykke på smoothieknappen til det lukter søt TV-suksess. Men Wayward er verken spesielt god eller noe jeg tror vil slå seerrekorder, til tross for smart markedsføring og suggererende bruk av forsidebilder i Netflix' velorganiserte app. Det er fordi den rett og slett ikke er god. Manuset er dårlig, og regien mangler kant, nerve og bitt, noe som gjør dette til en oppvisning i dårlig utnyttet potensial.

Så vidt jeg vet har Toni Collette aldri spilt en dårlig rolle.

Historien er relativt rett frem og enkel. En kultleder med enorme briller, spilt av den (som alltid) severdige Toni Collette, sperrer problemfylte ungdommer inne i utkanten av den lille byen Tall Pines og hjernevasker dem, noe som først kommer frem i lyset når en nyankommet politiaspirant flytter inn og begynner å nøste opp i alle de merkelige hendelsene som skjer i området.

Scenene er direkte kjedelige og rutinemessig kjedelige i sin trette forutsigbarhet.

Premisset om kulter og kultledere, karismatiske og sjarmerende personligheter som, drevet av sin egen sterke overbevisning, fortryller og hypnotiserer, mens deres motstykker i det samme fiktive universet aner uråd og må jobbe i kronisk motvind som "de eneste" som ser den virkelige sannheten, er ikke noe nytt i dette formatet. Det er mer at vi har sett dette premisset, i en eller annen form, omtrent 12 000 ganger allerede, og dessverre gjør Wayward ikke noe unikt eller nytt som gjør at det føles berettiget å tilbringe åtte timer med Collettes maniske sektledertante.

Alex Dempsey har et så stivt og uttrykksløst ansikt at man aldri forstår hennes følelser, motivasjon eller tanker.

På papiret er det imidlertid noen fortrinn her. Dessverre kommer de ikke helt til syne på skjermen. Det finnes et slags innspill i debatten om kollektivisme versus individualisme, og Mae forsøker å rive ned kjernefamilien og dens kjerneverdier, men hun skraper bare i overflaten og skribler litt i hjørnet i stedet for å si noe substansielt. I tillegg blir spenningsmomentene aldri spennende, og hovedrolleinnehaveren og manusforfatteren/showrunneren føles helt feil i rollen som Alex Dempsey, da hennes uttrykksløse ansikt aldri formidler noe som helst, og spillet hennes aldri føles effektivt eller som om det passer inn i thrillerformatet. Hun mangler intensitet, tilstedeværelse, naturlig levering og karisma, og selv om Collette gjør sitt beste for å veie opp for dette (hun er alltid veldig god), er det aldri nok.

Wayward Filmen er intetsigende, kjedelig, forutsigbar og flat. Filmfotografiet er riktignok fint, og Collette er alltid verdt å se på, men det er ikke nok til å gjøre den brukbar. Ikke engang i nærheten.

