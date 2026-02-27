WB Games erter store utgivelser som kommer i 2027 og 2028

HQ

Etter Suicide Squad: Kill the Justice League flopping, kanselleringen av Wonder Woman-spillet og nedleggelsen av Monolith Studios, virket det som om Warner Bros. var ferdig med spill. Ifølge WBDs administrerende direktør og president, samt selskapets president for global streaming og spill, vil vi imidlertid se noen spennende nye titler relativt snart.

"Det har vært en stor kreativ renessanse hos Warner Bros, og du ser det i hele selskapet vårt", sa Zaslave til Variety i et nylig intervju. Han fortsatte med å snakke om filmsiden, og nevnte også hvor sterkt året 2025 var for Warner Bros. på billettkontoret.

Deretter vendte WBD-leder JB Perrette oppmerksomheten mot spill. "2025 var et år med tilbakestilling," sa han, med WB Games som ble "distrahert ved å gå etter for mange IP-er med et for bredt sett med studioer."

Vi kommer fortsatt til å se et par nye spill fra WB i år, hovedsakelig Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, og en Game of Thrones-mobiltittel, men Perrette sier at neste år og utover er når vi virkelig vil se studioene skyte på alle sylindere igjen.

"De virkelige fruktene vil begynne å komme inn i '27-'28 når vi kommer tilbake til noen av våre største franchiser," sa han. Ingen spesifikke referanser ble gjort, men hvis disse spillene kommer ut i løpet av de neste par årene, håper vi på noen avsløringer snart, slik at WB Games ikke ser så blottet for spennende prosjekter (utenom Lego Batman selvfølgelig) som det gjør akkurat nå.