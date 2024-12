WB innrømmer at The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ble fremskyndet for å fornye filmrettighetene

HQ

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim har ikke gjort det bra hos verken fans eller kritikere. Med et budsjett på 30 millioner dollar har den så langt spilt inn 4,6 millioner dollar på kino i USA, og 5,7 millioner dollar i resten av verden, med en totalsum på litt over 10 millioner dollar.

Etter hvert som filmen ser mer og mer ut som en flopp, har Warner Bros. begynt å gjøre seg klar for skadebegrensning, og ifølge Variety hevder studioet at filmen rett og slett var et fremskyndet prosjekt som ble laget for å beholde rettighetene til Ringenes Herre-romanene.

Det er kanskje mer uvanlig enn tidligere at filmer beholder rettighetene, men det er ikke akkurat noe sjokkerende. Etter hvert som Hollywood blir mer fokusert på anerkjente IP-er og franchiser, er det klart at studioene ønsker å holde på etablerte verk mens de kan.

