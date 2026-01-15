WBA-mester i boksing, Gervonta Davis, er etterlyst av politiet i Miami for vold i hjemmet.

HQ

Gervonta Davis, den amerikanske bokseren som har hatt World Boxing Associations (WBA) lettvektstittel siden 2023, og som tidligere var innehaver av IBFs superfjærvekttittel eller WBAs superfjærvekttittel (superversjonen) to ganger mellom 2018 og 2020, har fått en arrestordre for vold i hjemmet.

Politiet i Miami Gardens kunngjorde onsdag at de samarbeider med U.S. Marshals Fugitive Task Force for å finne og pågripe Davis. "Vold i hjemmet er en alvorlig forbrytelse, og Miami Gardens Police Department er fortsatt forpliktet til å holde lovbrytere ansvarlige og beskytte ofrene", sa politisjefen.

Davis' ekskjæreste Courtney Rossell saksøkte bokseren i oktober, blant annet for frihetsberøvelse, legemsbeskadigelse og forsøk på kidnapping.

Opprinnelig skulle Jake Paul bokse mot Gervonta Davis i november 2025, men da anklagene ble kjent, ble kampen avlyst, og Paul kalte ham en "drittsekk". Anthony Joshua ble deretter funnet som erstatter for kampen i forrige måned.