Weapons er nå tilgjengelig for strømming på HBO

Er du klar for litt uhyggelig spenning sammen med sesongmørket? I så fall har du flaks, siden Weapons nå er tilgjengelig for strømming på HBO. Zack Cregers mye omtalte skrekkfilm ble en stor suksess på kinoer verden over, og spilte inn mer enn 270 millioner dollar. Filmen sementerte også Cregger som en seriøs aktør i bransjen, selv om Barbarian allerede hadde klart å skape noen seriøse bølger.

Med andre ord. For de av dere som ennå ikke har opplevd Weapons - nå har dere sjansen. En herlig uhyggelig historie om 17 barn som på mystisk vis forsvinner i løpet av en natt i en amerikansk småby. Og det mørke mysteriet og kreftene som ligger bak det hele. Så slå deg ned i sofaen, finn frem et par pledd, lad opp med popcorn og nyt. Skrekk blir neppe mye bedre enn dette.

Har du planer om å se Weapons på HBO?