Weapons fortsetter å se mer og mer sprø ut i den siste traileren

HQ

Zach Cregger er en av de mest lovende skrekkregissørene i dag, da Barbarian regissøren ser ut til å ha en virkelig evne til å skremme oss dumme. Han vil forsøke å gjøre det samme igjen i august når den ærlig talt skremmende Weapons gjør sin ankomst på kino.

Filmen handler om en liten amerikansk by som har opplevd en bisarr hendelse uten sidestykke. En natt våknet mange av barna i nærområdet samtidig og gikk ut av sengene, forlot hjemmene sine for så å løpe ut i natten, noe som fikk foreldre og lokale myndigheter til å spørre seg hvorfor og om noen eller noe har fått dem til å gjøre dette.

Nylig fikk vi se en skremmende teaser-trailer for Weapons, og nå har den fulle traileren kommet, og den vil også sende frysninger nedover ryggraden din. Men ikke ta vårt ord for det, sjekk det ut nedenfor for å se hvorfor Weapons bør være på overvåkningslisten din i løpet av sommeren. Når det gjelder handlingen, finner du også sammendraget nedenfor.

"Når alle bortsett fra ett barn fra samme klasse forsvinner på mystisk vis samme kveld på nøyaktig samme tid, blir et lokalsamfunn sittende igjen med spørsmål om hvem eller hva som står bak forsvinningen."