Weapons fortsetter sin gode stime mens Nobody 2 sliter på kino

HQ

Det er nok en mandag, noe som betyr at nok en kinohelg har passert oss. Som alltid var det noen vinnere, noen som klarte å tjene litt mindre enn forventet, og filmer som holdt interessen vår til tross for at de allerede hadde vært ute i flere uker.

Weapons er fortsatt storfilmen som har fanget alles interesse. Med et beskjedent budsjett på 38 millioner dollar har filmen så langt spilt inn 148 millioner dollar på verdensbasis (via Box Office Mojo), og innkasserte 25 millioner dollar fra USA i sin andre helg. Det er bare et fall på 43 % fra den første helgen, noe som er et veldig sterkt tall for en skrekkfilm.

Nobody 2 debuterte forrige helg, og åpningen imponerte ikke så mye som Universal kanskje hadde håpet. Actionoppfølgeren spilte inn 9,2 millioner dollar i USA, noe som er litt mer enn den første filmens 6,2 millioner dollar, men det er verdt å merke seg at den originale Nobody åpnet i dagene rett etter COVID.

Foreløpig har Nobody 2 tjent inn 14 millioner dollar på verdensbasis. Med et budsjett på 25 millioner dollar har den ikke så langt å klatre for å forhåpentligvis gå i balanse, men vi må se om interessen tar seg opp. Andre steder i billettkontoret er Superman nå på 594 millioner dollar, og vi får se om det digitale salget hindrer den i å nå 600 millioner dollar før den forlater kinoene. I den andre enden av superheltsfæren, The Fantastic Four: First Steps fortsetter å miste dampen, og tjente bare 8,8 millioner dollar i de amerikanske markedene.