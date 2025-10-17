Weapons kommer på strømmetjenesten rett før Halloween

HQ

Høsten er over oss, og hva passer vel bedre enn å kose seg i sofaen med en god skrekkfilm? Enda bedre blir det når det er en av de mest kritikerroste i det siste - Zack Cregger's Weapons. Som noen av dere kanskje allerede er klar over, foregår filmen i en amerikansk småby og handler om en gjeng skoleungdommer som plutselig forsvinner på merkelig vis.

Weapons Filmen ble en stor suksess da den hadde premiere i august, og har spilt inn mer enn 260 millioner dollar på verdensbasis. Og når den nå kommer til strømming den 25. oktober, kan enda flere få glede av og oppdage den hjemsøkende og rystende historien, slik den fortelles av Cregger og teamet hans. Her på Gamereactor hyllet vi den som "en pulpy og briljant fortalt skrekkperle som du bare ikke kan gå glipp av". Og hvis du av en eller annen grunn ikke har lest anmeldelsen ennå, så gjør det.

Kommer du til å strømme Weapons når den kommer senere denne måneden på HBO?