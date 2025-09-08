Weapons sminkøren som skapte "whiteface"-looken til den virale Druski-sketsjen

HQ

Internett-komikeren Druskis siste sketsj tar virkelig ting opp et hakk. På vei til et ekte NASCAR-arrangement iførte Druski seg en løs denimoverall, et falskt skjegg, parykk og en mengde løpsforandrende sminke som ville fått Robert Downey Jr.s karakter i Tropic Thunder til å føle at han ikke hadde gått langt nok.

Sketsjen, med tittelen "That Guy who is just Proud to be AMERICAN", hadde ikke vært mulig uten Kaylee Kehne-Swisher, en talentfull sminkør som tidligere har jobbet med Guardians of the Galaxy Vol. 3 samt Zach Creggers skrekkfilm Weapons (takk, Rolling Stone). Etter å ha sett tante Gladys' utseende i den overnaturlige skrekkfilmen, er det tydelig å se at Kehne-Swisher virkelig er i stand til å forvandle en person.

Druskis skisse har blitt kritisert for "whiteface", men det ser ikke ut til at den har blitt brukt i ond hensikt. På videoen kan du se komikeren drikke øl, synge Born in the USA og ha det gøy sammen med de andre NASCAR-deltakerne.

"Jeg elsker disse karakterene som Druski kommer opp med," sa Kehne-Swisher. "Jeg har alltid elsket [Saturday Night Live], der du nesten ikke kan se hvem en person er under Clinton-sminken, eller White Chicks - disse store sminketransformasjonene. Jeg har prøvd å komme opp med flere ideer for ham, som 'Hva kan vi komme unna med?"

Det tok visstnok fire timer å få Druski i full sminke. Dette er ikke første gang han har gjennomgått et raseskifte, og i den første sketsjen måtte han tilbringe syv timer i stolen. Rough.

